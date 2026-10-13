Pesquisa para presidente Futura: Flávio Bolsonaro tem 51,8% e Lula, 48,2%, no 2º turno

RESUMO ＋ Pesquisa Futura Inteligência, divulgada nesta terça-feira, 13, mostra Flávio Bolsonaro com 50% das intenções de voto no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, contra 46,6% de Lula. Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O levantamento também aponta diferenças no apoio aos candidatos por gênero e região, além de rejeição de 48,6% a Lula e 45,4% a Flávio Bolsonaro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 51,8% dos votos válidos na simulação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48,2%, segundo a nova pesquisa Futura Inteligência divulgada nesta terça-feira, 13.

Como a margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos configuram empate técnico no limite estatístico.

Quando avaliados os votos totais estimados, o parlamentar atinge 50% contra 46,6% do petista, com 1,7% de brancos e nulos e 1,7% de indecisos.

Na comparação com o levantamento divulgado no dia 3 de outubro, Flávio avançou de 48% para 50%, enquanto o atual presidente saiu de 45,1% para 46,6% das intenções de voto.

Esse é o primeiro levantamento do instituto após o primeiro turno, que foi um dos que mais se aproximou da tendência que apareceu na urna. A pesquisa divulgada na véspera mostrou Flávio com 44,8% e Lula com 42,6%, enquanto na urna o senador teve 47,03% contra 45,16% do atual presidente.

O equilíbrio se mantém no cenário de voto espontâneo, quando os nomes não são apresentados previamente aos entrevistados. Nesta modalidade, Flávio Bolsonaro pontua com 47,7%, enquanto Lula registra 46,1%. Outros nomes somam 0,9%, brancos e nulos são 1,7% e os indecisos chegam a 3,6%.

No recorte demográfico, Lula mantém sua fortaleza no eleitorado feminino, onde lidera com 52,1% contra 43,5%, e na região Nordeste, alcançando 60,1%. Já Flávio Bolsonaro tem vantagem expressiva entre os homens, com 57,3%, e na região Sul, com 65,6%.

O candidato do PL também consolida vantagem no Sudeste (51,9% a 43,3%) e no Centro-Oeste (59,6% a 35,6%). Um dado de destaque no levantamento é o empate técnico entre os eleitores mais jovens, faixa de 16 a 24 anos, em que Flávio Bolsonaro marca 47,8% e Lula alcança 47,3%.

Rejeição aos candidatos e sentimento do eleitorado

O levantamento também mensurou a resistência do eleitorado aos candidatos na rodada final. O atual presidente lidera a rejeição com 48,6% de menções, enquanto Flávio Bolsonaro é rejeitado por 45,4%. Os que afirmam não rejeitar ninguém representam 3%, os que rejeitam todos são 1,2% e 1,9% não opinaram.

A pesquisa revela ainda um forte viés de cristalização e desgaste do embate nacional. Questionados sobre o país, 30,9% estão do lado de Lula e 24,6% ao lado de Bolsonaro. No entanto, uma parcela de 24,6% se declara dividida ou cansada desse modelo de disputa, indicando um nicho de eleitores fundamental para o desfecho.

A pesquisa Futura entrevistou 2.000 eleitores entre 7 e 10 de outubro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00650/2026.