Pesquisa para presidente Futura: Flávio Bolsonaro tem 51,8% e Lula, 48,2%, no 2º turno

(Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 10h08.
Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 10h34.
Pesquisa Futura Inteligência, divulgada nesta terça-feira, 13, mostra Flávio Bolsonaro com 50% das intenções de voto no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, contra 46,6% de Lula. Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 2,2 pontos percentuais. O levantamento também aponta diferenças no apoio aos candidatos por gênero e região, além de rejeição de 48,6% a Lula e 45,4% a Flávio Bolsonaro.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 51,8% dos votos válidos na simulação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 48,2%, segundo a nova pesquisa Futura Inteligência divulgada nesta terça-feira, 13.
Como a margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos configuram empate técnico no limite estatístico.
Quando avaliados os votos totais estimados, o parlamentar atinge 50% contra 46,6% do petista, com 1,7% de brancos e nulos e 1,7% de indecisos.
Na comparação com o levantamento divulgado no dia 3 de outubro, Flávio avançou de 48% para 50%, enquanto o atual presidente saiu de 45,1% para 46,6% das intenções de voto.
Esse é o primeiro levantamento do instituto após o primeiro turno, que foi um dos que mais se aproximou da tendência que apareceu na urna. A pesquisa divulgada na véspera mostrou Flávio com 44,8% e Lula com 42,6%, enquanto na urna o senador teve 47,03% contra 45,16% do atual presidente.
O equilíbrio se mantém no cenário de voto espontâneo, quando os nomes não são apresentados previamente aos entrevistados. Nesta modalidade, Flávio Bolsonaro pontua com 47,7%, enquanto Lula registra 46,1%. Outros nomes somam 0,9%, brancos e nulos são 1,7% e os indecisos chegam a 3,6%.
No recorte demográfico, Lula mantém sua fortaleza no eleitorado feminino, onde lidera com 52,1% contra 43,5%, e na região Nordeste, alcançando 60,1%. Já Flávio Bolsonaro tem vantagem expressiva entre os homens, com 57,3%, e na região Sul, com 65,6%.
O candidato do PL também consolida vantagem no Sudeste (51,9% a 43,3%) e no Centro-Oeste (59,6% a 35,6%). Um dado de destaque no levantamento é o empate técnico entre os eleitores mais jovens, faixa de 16 a 24 anos, em que Flávio Bolsonaro marca 47,8% e Lula alcança 47,3%.
O levantamento também mensurou a resistência do eleitorado aos candidatos na rodada final. O atual presidente lidera a rejeição com 48,6% de menções, enquanto Flávio Bolsonaro é rejeitado por 45,4%. Os que afirmam não rejeitar ninguém representam 3%, os que rejeitam todos são 1,2% e 1,9% não opinaram.
A pesquisa revela ainda um forte viés de cristalização e desgaste do embate nacional. Questionados sobre o país, 30,9% estão do lado de Lula e 24,6% ao lado de Bolsonaro. No entanto, uma parcela de 24,6% se declara dividida ou cansada desse modelo de disputa, indicando um nicho de eleitores fundamental para o desfecho.
A pesquisa Futura entrevistou 2.000 eleitores entre 7 e 10 de outubro de 2026, por meio de entrevista telefônica assistida por computador (CATI). A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00650/2026.
Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 50% das intenções de voto, contra 46,6% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a pesquisa Futura Inteligência divulgada em 13 de outubro de 2026. A diferença está dentro do limite considerado para empate técnico.
Sim. A diferença entre os candidatos é de 3,4 pontos percentuais nos votos totais estimados. Como a margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, os resultados configuram empate técnico.
Na simulação de votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Flávio Bolsonaro registra 51,8%. Considerando os percentuais apresentados no levantamento, Lula fica com aproximadamente 48,2%.
Na comparação com o levantamento divulgado em 3 de outubro, Flávio Bolsonaro passou de 48% para 50% das intenções de voto. Lula passou de 45,1% para 46,6%. As variações foram de 2 e 1,5 pontos percentuais, respectivamente.
Lula registra 60,1% das intenções de voto no Nordeste e 52,1% entre as mulheres. Flávio Bolsonaro alcança 65,6% no Sul, 59,6% no Centro-Oeste e 51,9% no Sudeste. Entre os homens, o senador tem 57,3%.
Lula registra rejeição de 48,6%, enquanto Flávio Bolsonaro aparece com 45,4%. Outros 3% afirmam não rejeitar nenhum candidato, 1,2% rejeitam todos e 1,9% não opinaram.
A Futura Inteligência entrevistou 2.000 eleitores entre 7 e 10 de outubro de 2026, por telefone, utilizando o método CATI. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por 100% Cidades e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00650/2026.