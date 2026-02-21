Brasil

Defesa Civil interdita trecho de serra em SP após 'cachoeira' na pista

Trecho interditado fica na estrada do Guaraú; choveu 158mm nas últimas três horas na cidade do litoral de São Paulo

SBT News

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 15h07.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo interditou preventivamente o trecho de serra da estrada do Guaraú, em Peruíbe, após o acumulado de 158 milímetros de chuva em apenas três horas na manhã deste sábado, 21.

A força da água formou uma espécie de “cachoeira” sobre a pista, o que levou à suspensão do tráfego.

Segundo o órgão, às 7h41 foi disparado um alerta severo para todo o litoral sul paulista, com risco elevado de alagamentos e deslizamentos nas horas seguintes. A região já operava em nível de atenção devido à intensificação das instabilidades.

De acordo com a Defesa Civil, os núcleos de chuva ganharam força no litoral sul, com áreas de intensidade moderada a forte. Os ventos vindos do oceano devem manter o tempo instável ao longo do dia, o que sustenta o cenário de risco.

A interdição integra o plano de contingência da operação SP Sempre Alerta – Chuvas, estratégia estadual de prevenção a desastres naturais. A medida busca reduzir a exposição de motoristas a possíveis quedas de barreira e enxurradas em trechos de serra.

O órgão informou que o trabalho preventivo das equipes tem como foco mitigar riscos e garantir a segurança da população. Entre dezembro e março, período historicamente mais chuvoso, todos os agentes de Defesa Civil permanecem em prontidão em todo o estado.

