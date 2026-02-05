Mauá registra primeira morte por metanol; total de óbitos em SP chega a 12

A Secretaria de Saúde de Mauá, na Grande São Paulo, confirmou a primeira morte no município relacionada à intoxicação por metanol associada ao consumo de bebida destilada. Com o registro, o número de óbitos no estado chegou a 12, segundo balanço atualizado pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, que contabiliza 52 casos envolvendo a intoxicação.

A ocorrência em Mauá foi confirmada na quarta-feira, 5, e envolveu um homem de 26 anos, morador da região do Jardim Santista, que não teve a identidade divulgada. De acordo com a secretaria do município, ele deu entrada na UPA Barão na noite de 19 de janeiro após relatar ingestão de vodka e uso de maconha. Medicado, foi orientado a permanecer em observação, mas deixou a unidade antes da alta.

Na madrugada do dia seguinte, o paciente retornou ao pronto atendimento trazido pelo Samu, após apresentar desmaio e sudorese intensa e relatar uso de ecstasy. Ele foi mantido em monitorização clínica e, diante da piora do quadro, foi internado e transferido ao Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, onde permaneceu internado por cerca de nove dias.

Durante a internação, o quadro evoluiu com agravamento, incluindo parada cardiorrespiratória e grave comprometimento neurológico. Exame laboratorial confirmou a presença de metanol no organismo, com concentração de 124 mg/dl, e a morte foi confirmada após a liberação do laudo.

A Vigilância Sanitária de Mauá e a Polícia Civil realizaram ação conjunta em uma adega no Jardim Canadá, onde a bebida teria sido consumida, com apreensão de garrafas para análise. Este foi o segundo caso de intoxicação por metanol registrado no município. A Secretaria Municipal de Saúde orienta a população a evitar o consumo de bebidas alcoólicas sem procedência conhecida.