Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Líder do PL diz que Motta não assumiu 'compromisso' com a oposição: 'Peço perdão'

Sóstenes Cavalcante afirmou que presidente da Câmara não se comprometeu a pautar anistia

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 13h45.

Tudo sobreSenado Federal
Saiba mais

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), recuou nesta quinta-feira e negou que a oposição tenha feito um acordo com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), para encerrar a obstrução nas votações. Sóstenes também pediu desculpas a Motta pela forma como conduziu a crise.

— Num dia como ontem, não há vencedores ou vencidos. O presidente Hugo não foi chantageado por nós e não assumiu compromisso com nenhuma pauta. Os líderes dos partidos que assumiram foram PSD, União Brasil e Progressistas — afirmou.

Na sequência, Sóstenes fez um pedido de desculpas direto a Motta e disse que os deputados estavam emocionalmente abalados:

— Eu não fui correto e te peço perdão, presidente. Muitos colegas, no auge da emoção... Uma colega da esquerda agrediu o deputado Nikolas, mas, se depender do PL, não faremos representação. Estávamos emocionalmente desestruturados. Esta Casa precisa de recondução. Peço desculpas a todos, se fui indelicado.

Ontem, Sóstenes afirmou que havia um acordo para pautar a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e pelo fim do foro privilegiado.

— Presidente Hugo Motta pediu aos líderes aqui representados, construímos compromisso que a na próxima semana abriremos trabalhos nessa casa pautando mudança do foro privilegiado para tirar a chantagem que muitos deputados e senadores vem sofrendo por parte de alguns ministros do STF

Após encontro com o ex-presidente Arthur Lira, deputados do PL e de partidos do centro se dirigiram ao gabinete de Hugo Motta. O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado, também participou da reunião. Depois do encontro, os líderes e o próprio Motta foram ao plenário anunciar a saída dos deputados da Mesa Diretora, que inicialmente resistiram, mas acabaram cedendo.

Acompanhe tudo sobre:Hugo MottaSenado FederalCâmara dos DeputadosJair Bolsonaro

Mais de Brasil

Bolsonaro confirma ao STF que deseja receber visitas de Tarcísio durante prisão domiciliar

Oposição anuncia fim da obstrução no Senado após dois dias de ocupação

Análise: pressionado pela oposição, pelos governistas e pelo Centrão, Motta vive um dilema

Anistia, Foro e Motta sob pressão: o que está acontecendo no Congresso?

Mais na Exame

Carreira

Três comandos do ChatGPT que ajudam a aprender qualquer coisa em qualquer idade

Negócios

O segredo das marcas que mais convertem está neste tipo de conteúdo

Mundo

Pedidos de seguro-desemprego nos EUA atingem maior nível desde final de 2021

Um conteúdo Bússola

Como a digitalização está transformando as viagens terrestres, marítimas e aéreas no Brasil