Homem flagrado quebrando vidro para roubar carro na Marginal é preso

O homem que foi flagrado em um vídeo quebrando o vidro de um carro para roubar um celular na Marginal Pinheiros na última quinta-feira, 26, foi preso. O suspeito foi detido pela Polícia Civil de São Paulo nesta sexta-feira, 27.

Segundo o boletim de ocorrência, uma empresária de 73 anos foi a vítima do assalto que ocorreu na Avenida das Nações Unidas, na zona sul da capital paulista. Ela estava no sentido Marginal Pinheiros quando o caso ocorreu e seus pertences foram levados, incluindo o celular, uma bolsa com carteira e um cartão.

Em nota publicada na tarde desta sexta-feira, 27, o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prendeu o homem que quebrou o vidro e realizou o assalto. O delegado deve solicitar a prisão temporária do suspeito.

Segundo a Polícia Civil, o principal suspeito foi detido, enquanto o segundo já foi identificado e atualmente é procurado. Os dois integram uma quadrilha especializada em roubos contra motoristas, principalmente na Marginal Tietê. Ainda segundo a polícia, a quadrilha utiliza sempre a mesma dinâmica de quebrar os vidros para realizar os roubos.

No local da prisão, os policiais encontraram 91 capinhas de celulares, que foram apreendidas.

Motoqueiro registra momento do assalto

O vídeo da ocorrência viralizou nas redes sociais. O registro feito pelo influenciador Tiago Valentim, que publica vídeos em cima de sua motocicleta e mostra o momento em que um assalto acontece na zona Sul da cidade.

O motoqueiro gravou imagens quando dois homens se aproximam de um carro na Marginal, em São Paulo. Um dos homens então quebra o vidro da motorista e puxa os pertences da mulher que dirigia o carro.