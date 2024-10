O país com a população mais rica do mundo — e não são os EUA

Quando pensamos nas grandes economias mundiais, logo vem a mente os Estados Unidos da América (EUA) — que realmente é a maior economia global. Mas, usando como parâmetro o cálculo do Produto Interno Bruto (PIB) per capita, os americanos não estão na primeira colocação. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), são os europeus que lideram entre os mais ricos. Seis países da Europa estão na lista das dez nações com maior renda per capita do mundo.

Na liderança do levantamento está Luxemburgo, com PIB per capita de US$ 131,3 mil, o que supera Irlanda e Suíça. Com fronteiras que o separam da Alemanha, da França e da Bélgica, o pequeno país, possui cerca de 2.586 km².

Luxemburgo também está entre os vinte maiores empregadores do mundo, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística e Estudos Econômicos do Grão-Ducado de Luxemburgo (STATEC).

Qual é o PIB per capita do Brasil?

Ainda de acordo com números publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB per capita do Brasil no ano passado foi de R$ 50.193,72, em valores aproximados, isso corresponde a cerca de US$ 8 mil, utilizando a conversão para dólares americanos, moeda padrão nas análises do Fundo Monetário Internacional (FMI).

O que é PIB per capita?

Segundo o IBGE, o PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente no período de um ano.

O PIB é calculado conforme as respectivas moedas de cada um desses países. Se uma nação não produzir nada em um ano, o seu PIB será nulo. Já quando falamos de PIB per capita, o cálculo é feito a partir da divisão do PIB pelo número de habitantes por determinada região, e mede quanto do PIB caberia a cada indivíduo do país se todos recebessem partes iguais.

A população de Luxemburgo está em primeiro lugar no ranking, pois tem o maior produto interno bruto quando dividido pelo número de habitantes do país.

Onde está os Estados Unidos nesta lista?

Um dos maiores países da América, os Estados Unidos da América (EUA), também está representado na lista dos dez mais ricos do planeta, mas na sexta posição. Com o PIB per capita de US$ 85,3 mil, o valor se classifica US$ 46 mil abaixo do primeiro colocado. Os EUA, porém, têm 330 milhões de habitantes, o que mostra a pujança de sua economia. Logo em seguida aparecem Islândia e Catar, com o índice ainda na casa dos US$ 80 mil.

Veja a lista completa dos maiores PIBs per capita

*Dados do Fundo Monetário Internacional (FMI)

Luxemburgo (Europa): US$ 131,3 mil Irlanda (Europa): US$ 106 mil Suíça (Europa): US$ 105,6 mil Noruega (Europa): US$ 94,6 mil Singapura (Ásia): US$ 88,4 mil Estados Unidos (América do Norte): US$ 85,3 mil Islândia (Europa): US$ 84,5 mil Catar (Ásia): US$ 81,4 mil Dinamarca (Europa): US$ 68,9 mil Austrália (Oceania): US$ 66,5 mil