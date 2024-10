Prévia do PIB: IBC-Br sobe 0,2% em agosto, acima do esperado

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil, registrou alta de 0,2 % em agosto em comparação com o levantamento anterior de julho, quando houve um recuo de 0,4% .

O dado foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 14, pelo Banco Central (BC) e seguiu as expectativas. A Genial Investimentos estimava que, na comparação anual, o IBC-Br iria avançar 2,9% ante os 5,3% anteriores. Já na comparação mensal, a expectativa era de uma alta de 0,10%, ante a queda de 0,40% de julho.

O indicador acumula alta de 2,5% em 12 meses até agosto. No ano, a alta é de 2,9%. Já na comparação com o mesmo período de 2023, a alta é de 3,1%.