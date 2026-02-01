Anvisa anuncia proibição de suplementos da empresa Livs Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu todos os suplementos da empresa Livs Brasil Ltda. A marca, de origem americana e conhecida como Livs Gummies, comercializa gomas de vitamina em diferentes sabores.

Segundo a agência reguladora, uma inspeção da Vigilância Sanitária Municipal de Olímpia, em São Paulo, onde está localizada a fábrica, identificou que a Livs não possui licença sanitária para funcionar no Brasil.

Além disso, os suplementos produzidos pela empresa não seguem os padrões exigidos pelas Boas Práticas de Fabricação estabelecidos pela Anvisa.

Com a decisão, os produtos foram apreendidos e estão proibidos de ser fabricados, distribuídos, comercializados, divulgados e consumidos em todo o país.

A EXAME tentou contato com a empresa, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem.