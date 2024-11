CRV digital: o que é e como baixar o documento

Dentre as estratégias de modernização dos documentos utilizados pelo brasileiro, está o CRV digital, que agora pode ser acessado diretamente do celular, de forma rápida e prática, sem a necessidade de carregar um documento físico, com o risco de perdê-lo.

E, se você ainda não sabe ou não tem esse documento, não se preocupe, a EXAME preparou um passo a passo para você ter acesso ao seu CRV digital, além de tirar todas as suas dúvidas sobre o assunto.

O que é o CRV digital?

O CRV digital é a versão eletrônica do Certificado de Registro de Veículo, que é basicamente o documento que comprova a propriedade de um veículo. O CRV é utilizado principalmente para transferir a propriedade de um veículo, no momento de compra e venda.

Antigamente, o CRV era emitido em uma versão física, inclusive produzida em papel-moeda. Mas, dentre as estratégias de digitalização do Governo Federal, foi lançada a versão digital para facilitar tanto a vida do cidadão, como também dos órgãos de fiscalização.

Como funciona o CRV digital?

O CRV digital funciona da mesma forma que a versão física, mas com a vantagem de estar guardado em um aplicativo, a Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Ou seja, ele tem a mesma validade que a versão impressa, e todas as informações já ficam integradas nos sistemas dos órgãos de trânsito, como o Detran, deixando os seus dados mais seguros.

Como faço para ter o CRV digital?

A regra para ter o CRV digital é a mesma que a impressa: você precisa ter um veículo registrado no RENAVAM. E é neste momento que o CRV digital faz mais sentido, porque se você transferir ou receber a transferência de um veículo, rapidamente essa informação já estará disponível no app da Carteira Digital de Trânsito.

Passo a passo para baixar o CRV digital

Veja o passo a passo para acessar o seu CRV digital pelo celular:

Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe o app “Carteira Digital de Trânsito”; Faça o login e senha utilizando as informações do gov.br; Na tela inicial, acesse o menu principal e clique na opção “veículos”; Insira as informações solicitadas, como o RENAVAM e o código de segurança impresso no CRLV.

E pronto, depois de todos os dados confirmados, a versão digital do CRV já estará disponível para uso. Esse processo só precisa ser feito pela primeira vez, depois que o documento for adicionado, ele aparecerá automaticamente todas as vezes que você acessar o aplicativo.

Na própria página do CRV, você terá a opção de compartilhar e fazer o download do documento, caso queira.

CRV digital: tire todas as suas dúvidas

Emitir o CRV digital e acessá-lo é super simples. Mas, se ainda ficaram dúvidas sobre o assunto, talvez essas respostas possam te ajudar:

O CRV digital é obrigatório?

Atualmente, o CRV digital é obrigatório para veículos novos ou que passam por algum tipo de transferência de propriedade. Ou seja, para aqueles que ainda possuem a versão física, não é necessário emitir o CRV digital até que ocorra alguma mudança, como a venda do veículo.

CRV x CRLV: qual a diferença?

Muitas pessoas confundem o CRV com o CRLV. Mesmo que a forma de escrever seja parecida, estamos falando de coisas diferentes. Veja o que é cada um deles:

CRV (Certificado de Registro de Veículo) : comprova a propriedade do veículo e é utilizado em situações de venda ou transferência;

CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) : o famoso licenciamento, que comprova que o veículo está devidamente licenciado para circular, sendo obrigatório portar esse certificado enquanto dirige.

Vale lembrar que assim como o CRV, o CRLV também tem a sua versão digital, disponível no mesmo aplicativo, Carteira Digital de Trânsito.

Quem não anda com o CRV digital pode levar multa?

O CRV digital não precisa ser apresentado durante blitz ou fiscalizações de trânsito. O documento obrigatório para circular com o veículo é o licenciamento. O CRV só é necessário em processos de venda ou transferência de propriedade, o que significa que, na prática, não há multa por não portar o CRV.

O CRV físico ainda está valendo?

Sim, o CRV físico ainda é válido para veículos que foram registrados antes da implantação da versão digital. O serviço começou em 2021, então, a partir daí, todos os novos veículos ou aqueles que passam por transferências têm o documento emitido apenas de forma digital.