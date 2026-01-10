Brasil

Michelle diz que Bolsonaro está com tonturas e teme nova queda em cela

Ex-primeira-dama afirma que ex-presidente segue trancado e que há risco real de morte; queda causou traumatismo leve

Michelle Bolsonaro e Jair Bolsonaro: ex-primeira-dama teme nova queda do marido, que tem tonturas (EVARISTO SA / AFP)/Getty Images)

Da redação, com agências
Redação Exame

Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 10h07.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 9, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está com perda de equilíbrio ao se levantar, quadro que ela atribui a efeitos colaterais de medicamentos. Ele sofreu uma queda nesta semana, que levou a um traumatismo craniano leve.

Segundo ela, há risco de nova queda dentro da cela onde Bolsonaro cumpre pena, na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

"Hoje soube, por meio do advogado, que Jair está com perda de equilíbrio ao se levantar, em decorrência dos medicamentos. Mesmo assim, segue trancado", escreveu a ex-primeira-dama nas redes sociais.

Na terça-feira, 6, Bolsonaro sofreu uma queda da cama. O impacto causou um traumatismo craniano leve, sem comprometimento intracraniano, segundo avaliação do médico Brasil Ramos Caiado.

Michelle também expressou preocupação com a segurança do marido na cela. "Quando a segurança era feita apenas pela Polícia Federal, a porta permanecia aberta. Agora, com a Polícia Penal Federal, isso não é mais possível. O medo é real: ele pode cair novamente e ninguém ouvir", afirmou.

A ex-primeira-dama cobrou providências e apontou que o Estado é responsável por garantir a integridade física do ex-presidente.

"As autoridades estão cientes dos riscos reais de morte ao permanecer 24 horas trancado em um quarto. A integridade física dele é de responsabilidade do Estado", escreveu.

