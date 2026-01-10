'Linha vermelha': Guarda Revolucionária do Irã ameaça repressão total a protesto

A Guarda Revolucionária do Irã declarou neste sábado, 10, que a segurança nacional é uma "linha vermelha" e que a continuidade dos protestos é "inaceitável".

Segundo a agência Reuters, a ameaça de repressão veio acompanhada da promessa das Forças Armadas de proteger a infraestrutura e propriedades públicas, enquanto manifestações se espalham por dezenas de cidades iranianas há mais de duas semanas.

"Proteger as conquistas da Revolução Islâmica de 1979 e manter a segurança é uma linha vermelha", disse a Guarda, em comunicado transmitido pela TV estatal.

A força, subordinada ao líder supremo Ali Khamenei, afirmou que "terroristas" atacaram instalações militares e bases policiais nas últimas noites, resultando na morte de civis e agentes da segurança.

As declarações foram feitas após novo alerta do presidente dos EUA, Donald Trump, que na sexta-feira afirmou:

"Você é melhor não começar a atirar porque nós vamos começar a atirar também."

Em seguida, acrescentou: "Só espero que os manifestantes no Irã estejam seguros, porque aquele é um lugar muito perigoso agora."

Na sexta, 9, o secretário de Estado Marco Rubio também se manifestou em apoio aos protestos: "Os Estados Unidos apoiam o valente povo do Irã."

Protestos se espalham enquanto internet segue bloqueada

A imprensa estatal confirmou que um prédio municipal foi incendiado na cidade de Karaj, e exibiu funerais de agentes de segurança mortos em confrontos em Shiraz, Qom e Hamedan.

Segundo a agência HRANA, com sede no Irã, já são 65 mortos desde o início dos protestos — 50 civis e 15 integrantes das forças de segurança.

Mais de 2.500 pessoas foram presas, segundo o grupo Hengaw, com sede na Noruega.

As manifestações começaram em 28 de dezembro, em reação à inflação descontrolada e ao colapso do rial, mas rapidamente se tornaram políticas, com manifestantes exigindo o fim do regime clerical.

Alguns entoaram gritos como "Vida longa ao xá", em apoio ao ex-príncipe Reza Pahlavi, que vive nos EUA.

Em vídeo publicado no X, Pahlavi afirmou:

"Nosso objetivo já não é simplesmente sair às ruas; o objetivo é nos prepararmos para tomar os centros das cidades e mantê-los."

Ele também convocou "trabalhadores e empregados de setores-chave da economia, especialmente transporte, petróleo, gás e energia", a iniciarem uma greve geral.

Trump disse que não pretende se encontrar com Pahlavi no momento, sugerindo que aguarda o desfecho da crise antes de apoiar formalmente um nome da oposição.

Repressão se intensifica; líderes europeus pedem contenção

Entre os mortos estão três integrantes da milícia Basij, subordinada à Guarda Revolucionária, mortos em confrontos com "manifestantes armados" em Gachsaran, no sudoeste do país, segundo a Reuters.

Outro agente foi esfaqueado em Hamedan e o filho de um general, Nourali Shoushtari, foi morto em Mashhad. Dois outros membros das forças de segurança morreram em Shushtar, na província de Khuzistão.

Relatos de hospitais no noroeste do Irã indicam a chegada de dezenas de feridos, muitos com cortes profundos e fraturas. Ao menos 20 pacientes foram baleados; cinco morreram.

Imagem de 6 de janeiro de 2026, a partir de conteúdos nas redes sociais, mostra forças de segurança iranianas usando gás lacrimogêneo para dispersar manifestantes no bazar de Teerã (UGC/AFP)

Na sexta, o aiatolá Khamenei acusou os manifestantes de estarem a serviço de Trump, dizendo que os "mercenários de estrangeiros" estavam atacando propriedades públicas.

Em resposta à violência estatal, os líderes de França, Reino Unido e Alemanha divulgaram nota conjunta condenando a repressão. "As autoridades iranianas devem se abster da violência", diz o texto.

O atual levante é o mais amplo desde os protestos de 2022, quando a morte de Mahsa Amini gerou revolta com o slogan "Mulher, vida, liberdade". Desde então, o regime iraniano enfrenta crises sucessivas, agravadas pela guerra de 12 dias contra Israel e EUA em junho de 2025 e pelo agravamento da crise econômica.