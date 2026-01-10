Esses são os principais golpes conta MEIs. Veja como se proteger

O início do ano tem se tornado um dos períodos com maior incidência de golpes aplicados contra os microempreendedores individuais (MEIs), segundo alerta do Sebrae.

Falsas cobranças, tentativas de fraudes por WhatsApp e e-mails com ofertas enganosas de empréstimos estão entre as principais estratégias dos golpistas.

Com mais de 13 milhões de MEIs ativos no Brasil, o grupo é alvo recorrente de esquemas criminosos.

“É preciso atenção redobrada com boletos, links e mensagens não verificadas”, alerta Carla Rech, ouvidora do Sebrae.

Aqui vão os quatro principais golpes. E como se proteger.

1) Cobrança falsa do DAS-MEI

É o golpe mais comum, segundo os registros do Sebrae. Os criminosos enviam links falsos para emissão do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS-MEI), prometendo descontos ou alegando urgência no pagamento.

Como se proteger: gere a guia apenas pelos canais oficiais: o Portal do Empreendedor, o app MEI da Receita Federal ou o aplicativo Meu Sebrae. Evite clicar em links enviados por mensagens ou e-mails suspeitos.

2) Golpe do sindicato obrigatório

Mensagens falsas circulam via WhatsApp e e-mail dizendo que o MEI precisa estar filiado a sindicatos ou associações para continuar operando legalmente.

Como se proteger: não há obrigatoriedade de filiação. Verifique sempre a origem do contato e consulte os canais do Sebrae ou sites do governo antes de tomar qualquer ação.

3) Ofertas de empréstimos

Golpistas oferecem empréstimos com facilidade e juros baixos, atraindo empresários que precisam de capital de giro.

Como se proteger: prefira bancos reconhecidos e, sempre que possível, atendimento presencial.

4) Golpe na formalização

Durante o processo de formalização como MEI, criminosos criam páginas falsas simulando sites oficiais e cobram pelo CNPJ.

Como se proteger: a abertura do MEI é gratuita e deve ser feita exclusivamente pelo portal Gov.br.

A recomendação geral é desconfiar de cobranças inesperadas e verificar sempre a autenticidade dos canais de contato. Esses cuidados são essenciais para proteger o pequeno negócio desde os primeiros passos.

*Com informações da Agência Sebrae de Notícias