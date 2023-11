Comprovante do NIS: entenda como e onde emitir

Para todos os que recebem — ou não — algum tipo de benefício por parte do INSS ou programas sociais do Governo Federal, possui um número de identificação social, conhecido como NIS.

Na hora de se inscrever e cadastrar em alguns benefícios no CadÚnico, por exemplo, é possível que você tenha que informar o número do seu NIS e até mesmo comprovar que aquele número é seu. E para já ter tudo em mãos caso essa informação seja solicitada, neste artigo você poderá conferir como emitir o comprovante do NIS e onde acessá-lo online.

O que é o NIS?

O NIS, Número de Identificação Social, é um cadastro disponibilizado pelo Governo Federal para identificar o cidadão, sendo ele beneficiário de algum programa social ou não.

A identificação social é formada por 11 dígitos e consta na emissão de alguns documentos, como a carteira de trabalho. O número NIS é o mesmo número usado para o PIS, por isso é encontrado no documento.

Para não confundir: o PIS é emitido pela Previdência Social, enquanto o NIS, é emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF).

A mesma numeração é utilizada pelos empregadores na hora de fazer as contribuições previdenciárias necessárias referentes ao trabalhador contratado sob regime CLT.

Você se enquadra em alguma das categorias abaixo?

Beneficiários de programas sociais;

Diretores não empregados que tenham optado pelo FGTS;

Trabalhadores contratados sob regime CLT.

Se respondeu sim para alguma delas, provavelmente você já tenha um NIS. A partir daí, é mais fácil saber qual é o seu. Veja como resgatá-lo e como solicitar um comprovante.

Como emitir o comprovante do NIS?

Para emitir o comprovante do NIS você pode utilizar alguns aplicativos que talvez já estejam instalados em seu dispositivo móvel ou que você tenha o costume de consultar pelo computador.

Confira alguns dos meios para consultar o NIS:

Caixa Tem

Pelo aplicativo do Caixa Tem, é possível consultar o seu número de identificação social.

Basta seguir o passo a passo:

Acesse o aplicativo Caixa Tem utilizando o seu CPF;

No menu principal, role a tela do aplicativo até encontrar a opção "Meu NIS";

Clique no botão;

Selecione a opção "Comprovante";

Conclua clicando em "Salvar e compartilhar".

A partir daí, seu celular abrirá uma tela com opção para compartilhar o comprovante em formato de PDF por Whatsapp, e-mail, Messenger e demais aplicativos disponíveis em seu celular.

Meu INSS

A plataforma "Meu INSS" também é um meio de conferir o número NIS, além de resgatar o comprovante.

Confira o passo a passo:

Entre no site ou app Meu INSS ;

Selecione a opção "Serviços" no menu principal;

Depois disso, acesse a opção "Meu cadastro";

E selecione a opção "Baixar PDF".

Pronto, comprovante do NIS em mãos. Pelo Meu INSS, você também consegue compartilhar o arquivo nos mais diversos aplicativos.

CadÚnico

Não é só no Caixa TEM e no Meu INSS que você tem acesso a essas informações. É possível conferir o NIS também pelo CadÚnico. Basta acessar o site oficial, fazer o login usando a sua conta gov.br. e selecionar a opção "Dados de cadastramento".

Por lá, você encontrará o número de identificação social, o NIS, além de outros documentos pessoais.

Veja o passo passo detalhado:

CadÚnico ; Acesse o site oficial do

Entre com o mesmo login e senha que você usa na sua conta gov.br ;

Selecione "Dados de cadastramento";

E pronto. O documento estará disponível para você.

Veja como o número NIS é integrado em vários dos aplicativos e órgãos do governo, facilitando as possibilidades de acesso, principalmente quando precisamos do documento com urgência.

Esse número serve como forma de cadastrar e rastrear a distribuição de benefícios, por isso é importante sempre ter em mãos. Avalie qual opção para verificar mais funciona para você, com base nos tutoriais compartilhados acima.

