Temperatura acima de 30°C para 13 capitais e alerta de chuva para 4 estados; veja previsão

Em pleno inverno, o domingo pode ser mais um dia quente na estação, aos menos para 13 capitais, que têm previsão de temperatura máxima a partir de 30°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As regiões Sul e Sudeste ficam de fora, com máximas na casa dos 20°C. O órgão emitiu alerta de "perigo potencial" para regiões de quatro estados por chuvas intensas e acumulado.

Veja a previsão para as capitais para este domingo:

Aracaju, SE: temperatura mínima de 20°C e máxima de 28°C. Muitas nuvens com chuva isolada no período da tarde.

Belém, PA: temperatura mínima de 24°C e máxima de 35°C. Muitas nuvens com chuva isolada no período da tarde.

Belo Horizonte, MG: temperatura mínima de 13°C e máxima de 26°C. Poucas nuvens.

Boa Vista, RR: temperatura mínima de 24°C e máxima de 33°C. Muitas nuvens com chuva isolada ao longo de todo o dia e à noite, com trovoadas isoladas a partir da tarde.

Brasília, DF: temperatura mínima de 11°C e máxima de 25°C. Céu claro.

Campo Grande, MS: temperatura mínima de 19°C e máxima de 33°C. Poucas nuvens.

Cuiabá, MT: temperatura mínima de 19°C e máxima de 36°C. Poucas nuvens.

Curitiba, PR: temperatura mínima de 8°C e máxima de 21°C. Poucas nuvens.

Florianópolis, SC: temperatura mínima de 12°C e máxima de 21°C. Muitas nuvens.

Fortaleza, CE: temperatura mínima de 23°C e máxima de 30°C. Poucas nuvens a partir da tarde.

Goiânia, GO: temperatura mínima de 13°C e máxima de 30°C. Céu claro.

João Pessoa, PB: temperatura mínima de 22°C e máxima de 29°C. Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e à tarde.

Macapá, AP: temperatura mínima de 24°C e máxima de 34°C. Muitas nuvens com chuva isolada a partir da tarde.

Maceió, AL: temperatura mínima de 20°C e máxima de 27°C. Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e à tarde.

Manaus, AM: temperatura mínima de 25°C e máxima de 33°C. Muitas nuvens com chuva isolada.

Natal, RN: temperatura mínima de 21°C e máxima de 29°C. Muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada pela manhã e à tarde.

Palmas, TO: temperatura mínima de 20°C e máxima de 34°C. Poucas nuvens.

Porto Alegre, RS: temperatura mínima de 11°C e máxima de 21°C. Muitas nuvens.

Porto Velho, RO: temperatura mínima de 20°C e máxima de 36°C. Poucas nuvens.

Recife, PE: temperatura mínima de 23°C e máxima de 28°C. Muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e à tarde.

Rio Branco, AC: temperatura mínima de 16°C e máxima de 32°C. Muitas nuvens à tarde.

Rio de Janeiro, RJ: temperatura mínima de 16°C e máxima de 26°C. Poucas nuvens.

Salvador, BA: temperatura mínima de 19°C e máxima de 27°C. Muitas nuvens com chuva isolada.

São Luís, MA: temperatura mínima de 24°C e máxima de 31°C. Muitas nuvens com chuva isolada.

São Paulo, SP: temperatura mínima de 12°C e máxima de 24°C. Poucas nuvens.

Teresina, PI: temperatura mínima de 21°C e máxima de 33°C. Poucas nuvens.

Vitória, ES: temperatura mínima de 19°C e máxima de 25°C. À tarde, muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada.

Há possibilidade de risco por acumulado de chuva nas seguintes regiões: Metropolitana de Recife, Mata Pernambucana, Leste Alagoano, Agreste Pernambucano, Agreste Alagoano. Já no norte do país, há risco de chuva intensa, com registros entre 20 mm/h e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, e de ventos intensos (40-60 km/h), para o Norte de Roraima, o Norte Amazonense e o Sul de Roraima.

O órgão também emitiu alerta de "perigo potencial" para vendaval, válido segunda-feira (22), às 15h. Os ventos podem variar entre 40 km/h e 60 km/h. Há baixo risco de queda de galhos de árvores. Destaque para os estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba, que estão com todas a áreas com o alerta válido.

Segundo o Inmet, as áreas afetadas são: Sul Cearense, Centro Sul Baiano, Vale São-Franciscano da Bahia, Norte Cearense, Central Potiguar, Sudeste Piauiense, Sertões Cearenses, Oeste Potiguar, Sertão Pernambucano, São Francisco Pernambucano, Sertão Paraibano, Centro-Norte Piauiense, Agreste Paraibano, Borborema, Mata Paraibana, Mata Pernambucana, Jaguaribe, Sudoeste Piauiense, Centro Norte Baiano, Extremo Oeste Baiano, Centro-Sul Cearense, Metropolitana de Fortaleza, Leste Potiguar, Agreste Potiguar, Norte Piauiense, Agreste Pernambucano, Noroeste Cearense, Metropolitana de Recife, Oriental do Tocantins.

Em caso de rajadas de vento, as indicações são não se abrigar debaixo de árvores, por leve risco de queda e descargas elétricas; e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é indicado buscar informações junto à Defesa Civil (199) e ao Corpo de Bombeiros (193).