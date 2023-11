Como recuperar a senha do Caixa Tem

O app Caixa Tem é um dos principais meios de distribuição de benefícios no país. O usuário do Caixa Tem pode solicitar cartão de débito e crédito, além de cheque especial, assim como em um banco tradicional.

Hoje, são cerca de 40 milhões de usuários no Brasil, entre beneficiários de programas sociais e correntistas. Aqui, vamos te ensinar um passo a passo completo para você aprender como recuperar a sua senha do Caixa Tem em caso de esquecimento.

Passo a passo para recuperar a senha do Caixa Tem

É bastante rápido, basta seguir os passos descritos abaixo para conseguir acessar o app do Caixa Tem:

Abra o seu App Caixa Tem e vá para tela inicial (onde se faz o login);

Digite seu CPF;

Clique em "Próximo" e selecione "Recuperar senha";

Informe seu CPF novamente;

Clique em "Não sou um robô" e depois em "Continuar";

conta do Caixa Tem; Você receberá um e-mail de recuperação de senha no endereço de e-mail cadastrado na sua

Clique no link enviado e crie uma nova senha de 6 números.

Fique atento à sua caixa de spam, talvez a recuperação de senha possa ter caído lá. Depois da nova senha criada, é só voltar na tela inicial do aplicativo Caixa Tem e fazer o login novamente.

Não tenho o email cadastrado, o que fazer?

Neste caso, pode ser que você tenha que ir até uma agência da Caixa para resolver o problema. Mas antes disso, é possível tentar recuperar o seu acesso por meio deste passo a passo bem rápido:

Entre na opção de configurações do seu aparelho de celular;

Vá na opção "Aplicativos" e clique no app do Caixa Tem ;

Selecione a opção "Armazenamento";

Clique em limpar cache e dados.

Após seguir esse passo a passo, aguarde 24h e tente fazer o login novamente. Se mesmo assim você não conseguir acessar o aplicativo, o recomendado é que você vá pessoalmente à uma agência da Caixa Econômica Federal.

Leve com você os seus documentos pessoais e o seu aparelho celular para acessar o aplicativo com ajuda de um funcionário do banco.

