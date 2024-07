Novo oficializa candidatura de Marina Helena à prefeitura de SP com coronel da PM como vice

O Novo oficializou neste domingo, 20, a economista Marina Helena como a candidata do partido à prefeitura da cidade de São Paulo. A convenção confirmou também que o coronel da Polícia Militar, Reynaldo Priell Neto, ex-secretário-adjunto de Segurança Pública de São Paulo, será o vice na chapa. Essa será a primeira vez que o partido tem um candidato numa eleição para o Executivo da capital.

O evento, realizado no Edifício Itália, no centro da cidade, contou com a presença do presidente do diretório estadual do partido, Ricardo Alves, e Municipal, Alfredo Tucunduva. A sigla confirmou 56 candidatos a vereadores, entre eles a vereadora Cris Monteiro, o ex-deputado estadual Ricardo Mellão e Raphael Lima, criador do canal Ideias Radicais.

No encontro, Marina disse que vai fazer um pente-fino em todos os contratos da cidade e acabar com o que chamou de "máfias que dominam a cidade", citando a gestão do transporte municipal e o serviço de lixo.

“São Paulo, infelizmente, gasta demais e devolve de menos aos seus filhos”, disse Marina Helena, que se coloca como uma alternativa à direita e ataca a gestão do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB). Segundo o agregador de pesquisas EXAME/IDEIA, Marina tem 3% das intenções de votos.

Marina Helena, de 43 anos, é economista com mestrado pela UNB e tem 20 anos de experiência com políticas públicas no setor privado, setor público e terceiro setor. Disputou as eleições de 2022 e obteve 50.073 votos para deputada federal. Ela é a 1ª suplente por São Paulo e foi dirigente nacional do Partido Novo.

Marina foi diretora de Desestatização do Ministério da Economia, sob o ministro Paulo Guedes, e foi responsável por coordenar a elaboração de um plano de governo para a cidade de São Paulo em 2020. Marina foi CEO do Instituto Millenium e fundadora do movimento Brasil Sem Privilégios. Marina tem experiência no mercado financeiro, tendo trabalhado como economista por 14 anos em diversas instituições como Itaú, Bradesco e Bozano Investimentos.

Salles confirmado no Novo

O partido confirmou a filiação do deputado Ricardo Salles, que foi expulso da sigla em 2020. Com a entrada de Salles, que estava no PL, o Novo atinge o quórum de cinco deputados federais, o que fará com que Marina participe de debates na eleição deste ano. O ex-ministro do Meio Ambiente deve ser candidato ao Senado em 2026.