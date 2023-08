Telefone Caixa Tem: WhatsAapp e Atendimento 0800

O Caixa Tem é um aplicativo que auxilia diversos clientes da Caixa que querem acompanhar de perto suas movimentações bancárias e buscam mais agilidade o dia a dia. Porém, sua utilização pode gerar dúvidas em alguns usuários.

Como uma forma de auxiliar seus clientes, a empresa disponibiliza um canal de atendimento via telefone, para responder as principais dúvidas e orientar para um uso eficiente do aplicativo Caixa Tem, visando a utilização correta de todas as funções da plataforma.

O que é Caixa Tem?

O Caixa Tem é um aplicativo criado pela Caixa Econômica Federal que visa facilitar o acesso às contas dos clientes Caixa. Ao baixar o aplicativo, é possível acessar benefícios sociais e serviços bancários pelo smartphone ou tablet.

Essa é uma ótima maneira de usufruir dos principais serviços da Caixa sem a necessidade de se deslocar até uma agência, permitindo com que os clientes tenham mais agilidade e usufruam de seus serviços em qualquer lugar.

Por meio do aplicativo Caixa Tem, é possível realizar algumas ações, como enviar e receber dinheiro via Pix, pagar boletos e contas, fazer recargas para celulares, contratar seguros, pagar na maquininha, entre outras ações. Além disso, também é possível criar e utilizar uma conta gratuita pelo app.

Conta digital gratuita

Também é possível criar, por meio do aplicativo, uma conta gratuita na Caixa. Podem ser feitas transações bancárias simples sem a necessidade de ir até uma agência. Esse tipo de conta é principalmente destinado para pessoas de baixa renda ou que não contam com acesso fácil a serviços bancários tradicionais.

Também é possível fazer outras ações bancárias por meio do app, como:

Fazer pagamentos e transferências;

Recebimento de benefícios sociais;

Realizar compras online;

Consultar extratos e saldos bancários;

Sacar dinheiro em caixas eletrônicos e lotéricas.

Qual é o telefone do Caixa Tem atendimento ao cliente?

Em caso de dúvidas ou problemas ao utilizar o aplicativo, o usuário poderá utilizar o telefone Caixa Tem, chamado “Alô Caixa”. Anote os números:

4004 0 104 (para quem mora em capitais ou regiões metropolitanas);

(para quem mora em capitais ou regiões metropolitanas); 0800 104 0 10 (para quem mora nas demais regiões do país).

(para quem mora nas demais regiões do país). 0800 726 0207 (para quem busca atendimento para o Caixa cidadão);

(para quem busca atendimento para o Caixa cidadão); 0800 726 0101 (SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor);

(SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor); 0800 725 7474 (Ouvidoria Caixa).

Para ter acesso ao serviço de atendimento ao cliente, ligue gratuitamente para o número de atendimento direcionada para o seu tipo de dúvida ou reclamação.

“Estou com problemas no cartão Caixa, para qual número devo ligar?”

Se o seu cartão Caixa Tem não funciona ou está enfrentando outros problemas com o serviço, é possível ligar para os seguintes números e receber um atendimento direcionado para a sua necessidade:

4004 0 104 (para que mora em capitais ou regiões metropolitanas);

(para que mora em capitais ou regiões metropolitanas); 0800 104 0 104 (para quem mora nas demais regiões do país).

O atendimento ocorre 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, também é inclusivo para pessoas com deficiência auditiva ou de fala.

Como ser atendido pelo WhatsApp do Caixa Tem?

Uma alternativa para quem busca um atendimento ágil e eficiente é o Caixa Tem WhatsApp. Por meio dele, é possível receber orientações sobre o serviço do Caixa Tem, ter acesso a informações sobre o serviço e tirar dúvidas e ter acesso ao calendário do Bolsa Família.

Para os usuários de serviços de habitação, como o Minha Casa Minha Vida, também é possível consultar o seu saldo devedor do contrato e emitir os boletos das prestações a vencer ou em atraso via WhatsApp.

Converse com a Caixa via WhatsApp pelo número 0800 104 0104.

Quais são os horários de atendimento no do Caixa Tem WhatsApp?

Para informações sobre os produtos e serviços da Caixa, há um assistente virtual disponível 24 horas por dia, todos os dias. Já para serviços de renegociação de dívidas e renovação de penhor, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira das 08h às 18h, no horário de Brasília, exceto feriados.

Para saber se o número é oficial da Caixa, confira se o contato tem o símbolo de verificado ao lado do nome. Além disso, a Caixa não solicita número de cartões da conta ou senhas. Fique atento!

Ouvidoria 0800 da Caixa Econômica Federal: para que serve?

Outro serviço de Caixa Tem atendimento é a ouvidoria 0800, sendo uma opção caso não consiga atendimento por outros canais. Para entrar em contato, basta ligar para o número 0800 725 7474 gratuitamente.

O atendimento pela ouvidoria Caixa Tem ocorre de segunda a sexta, das 9 h às 18 h.

Quais as outras formas de atendimento Caixa Tem?

Além dos canais de atendimento citados anteriormente, a Caixa Tem também oferece outras formas de sanar as suas principais dúvidas sobre o serviço. Veja abaixo quais são elas:

Central de ajuda no aplicativo Caixa Tem

Dentro do aplicativo do Caixa Tem, há uma central de ajuda respondendo as principais e mais frequentes dúvidas sobre o uso do aplicativo, bem como sobre serviços da própria Caixa.

Atendimento para pessoas com deficiência

A empresa também oferece um atendimento exclusivo para clientes portadores de deficiência auditiva e de fala. Ao ligar para o número 0800 726 2492, você terá um atendimento acessível 24 horas por dia, sete dias por semana.