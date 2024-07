Doença de Newcastle: Três casos suspeitos são descartados, diz Mapa

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) anunciou neste domingo, 21, que três casos suspeitos de doença de Newcastle (DNC) foram descartados após as análises do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP) revelarem resultado negativo.

As amostras foram coletadas na sexta-feira, 19, em três propriedades suspeitas, localizadas na zona de proteção estabelecida para DNC pela equipe de vigilância e defesa sanitária animal do Rio Grande do Sul em conjunto com a equipe do Mapa.

A pasta informou que estão sendo montadas barreiras sanitárias na região do Vale do Taquari para controlar a movimentação e evitar a entrada e passagem de aves na área do foco.

Além disso, as investigações epidemiológicas continuam na zona de vigilância de proteção e em todo Rio Grande do Sul, segundo o Plano Nacional de Contingência para DNC.

O Mapa também reforçou em nota que a população não deve se preocupar e pode continuar consumindo carne de frango e ovos, inclusive da própria região afetada.

"O consumo de produtos avícolas inspecionados pelo Serviço Veterinário Oficial (SVO) permanecem seguros e sem contraindicações", disse a pasta.

Exportações suspensas

O Mapa suspendeu na sexta-feira, 19, as exportações de carne de frango, ovos e outros produtos avícolas de todo o país para os Estados Unidos, China e Argentina – a medida permite apenas o envio de produtos avícolas originados no estado do Rio Grande do Sul para outros destinos internacionais.

A pasta decidiu aplicar um autoembargo após a confirmação de um caso de doença de Newcastle em uma ave de uma granja em Anta Gorda, Rio Grande do Sul, na quarta-feira, 17.

A doença de Newcastle é transmitida para humanos?

Segundo a Organização Mundial para a Saúde Animal (OMSA), a anomalia é uma doença viral contagiosa que afeta várias espécies de aves, assim como répteis e mamíferos, e até mesmo o homem. A infecção ocorre quando há determinados critérios de virulência, incluindo o índice de patogenicidade intracerebral e a presença de múltiplos aminoácidos básicos.

A principal forma de transmissão do vírus da doença de Newcastle ocorre por meio de aerossóis, que são pequenas partículas no ar provenientes de aves infectadas. Além disso, o vírus pode ser transmitido por meio de produtos contaminados, como equipamentos e alimentos que tiveram contato com aves doentes.