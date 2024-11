Como emitir nova Carteira de Identidade no Amapá: passo a passo para agendar online

Já tirou a sua CIN? No Amapá, já está disponível a emissão do documento desde 2023 e, até 2032, todo cidadão no Brasil precisa se adequar a essa identificação. Todo o processo é bem simples: basta agendar um horário na unidade de atendimento mais próxima de você e levar alguns documentos obrigatórios.

Preparamos um passo a passo para agendar online a nova Carteira de Identidade no Amapá, além da lista de documentos obrigatórios e outras informações importantes para quem quer tirar a CIN.

O que é a Carteira de Identidade Nacional?

A Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, é um documento de identificação civil que vem sendo implementado no Brasil e tem o objetivo de reunir todos os dados do cidadão em um só lugar.

A proposta é que a CIN substitua o RG nos próximos anos, além de centralizar outros documentos que o cidadão queira adicionar na Carteira, como o Cartão do SUS, CNH, Carteira de Trabalho, PIS e outros, definindo apenas um número de identificação: o CPF.

Como agendar a Carteira de Identidade Nacional no Amapá?

O agendamento online da CIN no Amapá é feito na plataforma AP Digital. Veja o tutorial de como fazer o seu:

Acesse o site: https://apdigital.portal.ap.gov.br/ ; Na tela inicial, clique na opção “Cidadão”; Nos serviços em destaque, acesse “Agendamento para emissão da Carteira de Identidade Nacional - CIN”; Veja as instruções gerais e, no fim da página, clique em “Agendar atendimento presencial”; Clique em “fazer login” e acesse a agenda com o seu login e senha gov.br; Escolha o dia e unidade que deseja ser atendido; Faça o anexo dos documentos obrigatórios para tirar a carteira; Anexe, também, uma foto para confirmação do agendamento presencial.

Após esse processo, a documentação será analisada e o agendamento será confirmado ou negado. Caso negado, serão solicitadas as documentações que faltam para cumprir o cadastro. Se confirmada, todos os dados e informações sobre local e horário serão enviados ao cidadão.

Documentos para obter a nova Carteira de Identidade

Os documentos para tirar a CIN no Amapá são a certidão de nascimento ou casamento e um comprovante de residência. Além disso, quem quiser incluir outros documentos na carteira, basta levá-los em sua versão original.

É obrigatório ter a nova carteira de identidade?

Ainda não é obrigatório ter a Carteira de Identidade Nacional, visto que o RG e demais documentos seguem válidos no território nacional. Entretanto, a CIN se torna obrigatória a partir de 2032.

O que muda com a CIN?

O que muda com a CIN é que ela chega para substituir o RG e o CPF se torna o único número de identificação do brasileiro. Outra mudança importante é a unificação de outros documentos na identidade.

Além disso, a carteira possui diversas formas de verificação e é bem mais segura com relação a fraudes e golpes. Com a CIN logada no celular, o cidadão não depende da versão física e todas as informações e documentos podem ser checados em tempo real, com o adicional de que várias áreas do Governo podem trabalhar de forma integrada.