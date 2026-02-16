Avião da Latam aborta decolagem de Guarulhos para Lisboa e caso será investigado

Em nota, a Latam afirmou que “o procedimento foi efetuado em total segurança” e que todos os passageiros receberam assistência (Ton Molina/NurPhoto via Getty Images/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 15h31.
Um avião da Latam que partiria de São Paulo para Lisboa precisou abortar a decolagem na noite de domingo, 15, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. A aeronave, um Boeing 777-300 com capacidade para cerca de 400 passageiros, já estava em alta velocidade na pista quando os pilotos acionaram o procedimento de segurança. Não houve feridos.
Segundo a companhia aérea, a interrupção ocorreu dentro dos protocolos operacionais previstos. Em nota, a Latam afirmou que “o procedimento foi efetuado em total segurança” e que todos os passageiros receberam assistência, incluindo reacomodação em hotéis e outros voos. A empresa reiterou que a segurança é prioridade em suas operações.
Dados do serviço de rastreamento AirNav Radar indicam que a decisão de abortar a decolagem ocorreu quando o avião atingia aproximadamente 178 nós (cerca de 330 km/h). Nesse momento, o trem de pouso dianteiro já havia deixado o solo, o que caracteriza uma manobra considerada crítica na aviação.
Informações divulgadas pelo site especializado Aeroin apontam que os freios foram acionados ao máximo, com uso dos reversores, após a rejeição da decolagem. Isso teria provocado aquecimento intenso nas rodas e o esvaziamento de alguns pneus.
Em gravação atribuída ao comandante e divulgada pelo portal, o piloto teria informado aos passageiros que houve indicação de superaquecimento em um dos motores, o que motivou a interrupção da decolagem.
Após o procedimento, os passageiros desembarcaram ainda na pista e a aeronave permaneceu no local por mais de 15 horas até ser removida.
O caso será analisado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), responsável por apurar ocorrências na aviação brasileira.
A concessionária GRU Airport informou que a abortagem ocorreu dentro dos padrões de segurança e destacou que a operação do aeroporto seguiu normalmente, sem impactos relevantes em pousos e decolagens.
*Com informações da agência O Globo.