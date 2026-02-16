Carnaval às escuras no RJ: apagão volta a atingir Leme e Copacabana

Menos de dois meses após um apagão prolongado que deixou parte da Zona Sul do Rio sem energia por cerc a de 50 horas, moradores e turistas voltaram a enfrentar falta de luz em Copacabana e no Leme durante o Carnaval deste ano. A interrupção, que durou cerca de 14 horas desde a noite de domingo, 15, ocorreu em um dos períodos de maior fluxo turístico (com rede de hotéis passando de 85% de ocupação este ano). O incidente reacendeu preocupações sobre a estabilidade da rede elétrica em áreas estratégicas da cidade.

O problema foi causado, segundo a concessionária Light, por um defeito em cabo subterrâneo que provocou sobrecarga no sistema. O fornecimento já foi restabelecido, mas geradores permanecem posicionados na região como medida preventiva.Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

Mobilização no RJ em meio aos blocos de Carnaval

Logo após os primeiros relatos sobre a interrupção do fornecimento de energia, a Light enviou uma comunicação automática aos clientes informando que a falha estaria relacionada a uma sobrecarga na rede elétrica. Segundo a concessionária, cerca de 100 técnicos foram mobilizados para atuar na região com o objetivo de restabelecer o serviço até o meio-dia de segunda-feira.

A ocorrência coincidiu com um período de temperaturas elevadas na cidade, que enfrenta nível 3 de calor, e voltou a gerar impactos relevantes para moradores, turistas e, sobretudo, para o comércio local, altamente dependente do fluxo intenso típico do Carnaval.

Nas redes sociais, usuários relataram que algumas das áreas mais afetadas incluíram as ruas Duvivier, Ronald de Carvalho e Rodolfo Dantas, além de trechos da Barata Ribeiro.

Foliões também sentiram os efeitos

A falta de energia acabou interferindo até na rotina de quem participa da festa. Frequentadores de blocos e visitantes que lotam a região desde o fim de semana relataram problemas no abastecimento de água e dificuldades básicas, como carregar celulares ou se preparar para sair de casa.

O médico Leonardo Farache contou que o calor agravou a situação e destacou o desconforto causado pela ausência prolongada de serviços essenciais. “Ficar 24 horas sem tomar banho e sem beber água também é impossível. Estou sem celular porque não consigo carregar, não consigo falar com minha irmã, minha prima, com os amigos — eles devem estar preocupados”, afirmou.

*Com informações do O Globo