Como corrigir o CNIS pela internet para se aposentar

O CNIS é um documento muito importante para quem vai se aposentar, pois ele reúne informações cruciais para que o pagamento seja finalmente iniciado. Mas, por ser um histórico de muitos anos, é comum que informações tenham sido perdidas ou preenchidas incorretamente, o que pode acarretar na negação do pedido de aposentadoria.

Para corrigir o CNIS, o processo pode ser um pouco burocrático e demanda tempo, mas é possível. Entenda melhor como e onde corrigir os dados CNIS e quanto tempo demora para o pedido ser atendido pelo INSS.

O que é CNIS?

O CNIS é o famoso extrato previdenciário. Trata-se de um documento que informa todos os vínculos empregatícios, remunerações e contribuições previdenciárias. Existem três tipos de extratos que podem ser consultados:

Relações Previdenciárias : informações dos períodos trabalhados e/ou contribuídos;

Relações Previdenciárias e Remunerações : períodos trabalhados e/ou contribuídos e os valores das remunerações;

Ano Civil : todas as contribuições, ano a ano, a partir de 11/2019.

O CNIS é utilizado, principalmente, no pedido de aposentadoria, e pode ser solicitado pelos portais Meu INSS. Veja o passo a passo:

Acesse o seu aplicativo ou site Meu INSS;

Faça o login e senha com as informações do gov.br;

Clique em “Do que você precisa?” e escreva “extrato de contribuição”;

Clique em “Baixar PDF”.

Onde corrigir os dados CNIS?

É comum surgir dúvidas na hora de corrigir informações para pedir a aposentadoria, visto que é um histórico de anos, muitas vezes administrado por terceiros. Mas, para corrigir os dados do CNIS (Extrato de Contribuição), é preciso ligar no telefone 135, no 0800-0135 ou ir presencialmente em uma agência do INSS.

Ao falar com o atendente, é preciso informar os dados solicitados e pedir a correção dos dados no extrato previdenciário. Após isso, será aberto um protocolo para que as informações sejam alteradas.

A ligação para os canais oficiais é a única forma de corrigir os dados CNIS, não é possível alterar nenhum dado pela internet.

Como pedir para corrigir o CNIS no Meu INSS?

Atualmente, não é possível solicitar a correção do CNIS pelos portais do Meu INSS. Todo o processo precisa ser feito pelo telefone. Após a solicitação aberta, se você logar no Meu INSS, verá que uma nova tarefa na aba de pedidos estará disponível.

Com isso, é possível reunir todos os documentos necessários para que seja feita a correção do extrato de previdência.

Quanto tempo demora para o INSS corrigir o CNIS?

No geral, o INSS dá o prazo de 30 dias corridos para realizar a correção e alteração dos dados do CNIS, contados a partir do momento que as documentações e demais informações corretas sejam apresentadas.