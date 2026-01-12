Ouro e prata batem recorde após investigação sobre o Fed

O ouro e a prata atingiram níveis inéditos nesta segunda-feira, 12, após o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciar a abertura de uma investigação sobre o Federal Reserve, elevando os temores de perda de autonomia do banco central americano.

O presidente do Fed, Jerome Powell, confirmou no domingo que pode enfrentar acusações criminais no contexto da pressão exercida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as decisões de política monetária da instituição.

O ouro chegou a US$ 4.600 a onça (R$ 24.702 na cotação atual), enquanto a prata avançou para US$ 85 (R$ 456), com investidores buscando ativos de proteção diante do aumento da incerteza política em Washington.

Investigação amplia tensão entre Casa Branca e Fed

“A ameaça de acusações criminais é uma consequência do Federal Reserve definir as taxas de juros com base em nossa melhor avaliação do que será melhor para o público, em vez de seguir as preferências do presidente”, disse Powell em comunicado.

O Fed informou que pretende manter os juros inalterados na reunião marcada para o fim de janeiro, apesar da pressão de Trump por um corte nas taxas, mesmo com a inflação nos EUA acima da meta de 2%.

Powell afirmou ainda que o banco central recebeu intimações de um grande júri no âmbito de uma investigação sobre supostas irregularidades na reforma dos prédios da instituição em Washington.

Trump declarou que as obras excederam os custos previstos, acusação negada por Powell.

“As intimações representam uma clara violação da antiga fronteira entre política e política monetária, uma linha que os mercados consideravam intocável”, disse Stephen Innes, da SPI Asset Management, à AFP.

“Os investidores estão menos preocupados com a probabilidade de indiciamentos do que com o risco de que a pressão política tenha se infiltrado no processo de tomada de decisões do Fed”, acrescentou.