Como saber o número do Renavam? Saiba o que é e para que serve

Você provavelmente já se deparou com o Renavam na hora de renovar o seguro do carro, pagar o IPVA ou fazer o licenciamento. Essa sequência de números, que está presente nos documentos do carro, é importante tanto para a consulta do status do veículo, como também do seu histórico.

Precisa quitar alguma conta relacionada ao seu veículo ou quer ter a certeza de que não está comprando um carro com dívidas? Você precisará saber o Renavam. Neste artigo, vamos te mostrar como encontrar o Renavam no documento do seu carro e qual é a importância dessa sequência numérica.

O que é Renavam?

O Renavam é uma sequência de números que pode ser considerada o “CPF do carro”. Na forma literal, sua sigla significa Registro Nacional de Veículos Automotores.

Todos os carros possuem o número de identificação chamado de Renavam desde quando saem das fábricas, até o dia que forem inutilizados como sucata. Além disso, o Renavam é extremamente importante na hora de verificar o histórico daquele veículo, como possíveis pendências com IPVA ou licenciamento.

É nele que estarão concentradas todas as informações e históricos com relação aos pagamentos de multas, IPVA, licenciamento do carro, sendo também um bom meio de consulta para entender a situação do veículo em caso de compra ou venda.

Como encontrar o Renavam no CRLV?

Para quem não sabe, o CRLV é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, o famoso "Documento do carro", e nele é possível encontrar o Renavam.

Para localizá-lo, basta procurar no canto superior esquerdo do documento do veículo. Lá você encontrará o código do Renavam, além das informações como placa, chassi e CPF/CNPJ do proprietário.

Quais informações podem ser consultadas com o Renavam?

Dentre as informações possíveis de serem consultadas utilizando o Renavam, estão:

Nome completo do proprietário;

Código Renavam;

Informações sobre débitos relacionados ao veículo, como IPVA, licenciamento e multas.

Normalmente, o número do Renavam é usado por compradores e vendedores para checar a situação do veículo antes de comprar e ter a certeza de que não serão herdadas dívidas após a aquisição do carro.

É necessário ficar atento, pois há golpes que estão sendo feitos por falsos compradores de carros que, ao se comunicar com a vítima, pedem o número do Renavam e falsificam multas em nome do proprietário do veículo.

Apesar de ser comum encontrar na internet sites que “entregam” o Renavam do veículo por meio da placa, saiba que essa prática não é bem vista pelo Detran, que reforça que, por questões de segurança, informações de débitos sobre os veículos só podem ser consultadas mediante ao número Renavam, e esse número deve ser de posse de quem tem o veículo em seu nome.

Além disso, ao obter o número do Renavam, também é possível ter acesso a outras informações, como CPF, número de chassi, cor original, etc. Esses dados são importantes e podem ser utilizados para auxiliar a clonagem do veículo.