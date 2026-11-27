A TIC Trens, concessionária responsável pela implantação do Trem Intercidades (TIC) entre São Paulo e Campinas, negocia com empresas interessadas em associar suas marcas ao novo serviço ferroviário, cuja operação está prevista para 2031.

As conversas envolvem a possibilidade de comercialização dos chamados naming rights, direitos de associação de uma marca ao nome de um ativo, do próprio Trem Intercidades, além de ações comerciais durante a operação do serviço.

Em entrevista à EXAME, o CEO da TIC Trens, Pedro Moro, afirma que a empresa também avalia a criação de salas de espera em parceria com marcas e outras ativações comerciais nas estações.

“Temos ouvido do mercado um sentido muito positivo da retomada do Trem Intercidades e de o próprio trem ser um ativo muito interessante para fazer junto a uma marca”, diz.

O executivo não revela os nomes nem os setores das empresas com as quais a concessionária mantém conversas, mas afirma que são companhias relevantes em seus respectivos mercados.

A exploração comercial do Trem Intercidades faz parte de uma estratégia mais ampla de diversificação das receitas da concessionária, que também inclui a instalação de pontos comerciais nas estações da Linha 7-Rubi e o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários.

Moro quer que as chamadas receitas acessórias, que não estão diretamente relacionadas às tarifas do transporte de passageiros, representem entre 10% e 12% das receitas da companhia em 2033, segundo ano completo após a inauguração do Trem Intercidades.

“Nosso plano é muito conservador, mas eu quero chegar a pelo menos 10%, entre 10% e 12%, a partir do segundo ano de operação do sistema como um todo”, afirma.

Linha 7-Rubi terá 200 pontos comerciais

A TIC Trens fechou um contrato com uma empresa responsável por gerenciar a exploração de espaços comerciais nas 17 estações da Linha 7-Rubi. O plano prevê a instalação de 200 pontos comerciais até meados de 2027.

A concessionária também já fechou seu primeiro contrato de naming rights para a estação da Lapa, na zona oeste da capital paulista. O anúncio do parceiro deve ocorrer nas próximas semanas.

A atual estação deverá ser desativada em cerca de quatro anos para dar lugar a uma nova estrutura, mais próxima do terminal de ônibus da Lapa.

Segundo Moro, a necessidade de modernizar as estações da Linha 7-Rubi limita, neste momento, o potencial de exploração comercial dos espaços, uma vez que parte dos empreendimentos poderá ter de ser interrompida durante as obras.

“Você está limitado nas estações, por exemplo, a dois ou três anos de qualquer coisa. Às vezes, nem isso, porque daqui a pouco inicia uma obra”, diz.

O potencial imobiliário do Trem Intercidades

Outra frente de negócios em avaliação pela concessionária é o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários associados às estações.

As conversas com incorporadores estão concentradas, neste primeiro momento, no trecho urbano da Linha 7-Rubi, especialmente no entorno da futura estação Água Branca e no eixo entre a Lapa e a Barra Funda.

No interior paulista, a empresa acompanha um trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de São Paulo, que mapeou a legislação fundiária de cerca de 30 municípios direta ou indiretamente abrangidos pelo Trem Intercidades.

A chegada do serviço ferroviário, na avaliação de Moro, abre espaço para mudanças nas regras de ocupação do solo e para o desenvolvimento de projetos imobiliários em parceria com os municípios.

“Você tem uma oportunidade de melhorar a dinâmica da cidade dentro da legislação, com a captura do valor da terra pela própria prefeitura de uma forma mais adequada”, afirma.