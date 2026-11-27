Em 15 de outubro, os ministérios das Comunicações e dos Transportes lançaram a Política Nacional de Conectividade em Rodovias, que prevê levar internet móvel a 72,3 mil km de estradas federais e estaduais até 2030. Em 4 de novembro, a Anatel aprovou o roaming obrigatório nesses trechos: quem estiver sem sinal da própria operadora poderá usar a rede de outra. As teles terão de 90 a 210 dias para implantar a regra.

Nas concessões, a obrigação de conectividade já consta em todos os novos contratos e está em implantação em nove delas, segundo o Ministério dos Transportes. A razão é operacional: sem conexão, a câmera não transmite, o sensor não alerta e o motorista não consegue pedir socorro.

Faltam poucos dias para o Fórum Infraestrutura 2026, em 2 de dezembro: registre seu interesse e participe do debate.

Câmeras, sensores e free flow dependem do sinal

A base desse sistema são os Centros de Controle Operacional (CCOs) das concessionárias, que recebem as imagens de câmeras ao longo da via. Equipamentos com detecção automática de incidentes enviam alertas aos operadores quando algo foge do padrão, o que ajuda a acionar equipes de socorro e de inspeção. A EcoRodovias também usa câmeras com inteligência artificial que identificam uso de celular ao volante e falta de cinto, apoiando as polícias rodoviárias.

No pedágio sem cancela, o free flow depende da leitura automática de placas. A Resolução 6.079 da ANTT, de março, fixa metas de 98% de disponibilidade mensal e 95% de leitura automática, permite pagar até 30 dias após a passagem e prevê devolução em dobro, em até sete dias, de cobranças indevidas.

O painel de rodovias do Fórum Infraestrutura reúne ANTT, ABCR e EcoRodovias para debater conectividade, free flow e novos modelos de concessão: registre seu interesse e veja a agenda completa.

Quem paga a conta

O governo informa que não haverá compensação às operadoras e que aumento de pedágio por causa da política está descartado. Os recursos viriam dos compromissos do leilão da faixa de 700 MHz, de cerca de R$ 2 bilhões, e, a partir de 2027, do Fust, por meio do BNDES.

Parte do investimento já aparece nos planos das concessionárias. A Motiva prevê R$ 1 bilhão em inovação até 2035, com 50 torres de celular em parceria com TIM, Vivo e outros provedores, e a Motiva Sorocabana contratou a TIM para levar 4G aos 460 km de suas rodovias até o primeiro semestre de 2028.

O custo dentro do contrato

Segurança e cobrança eletrônica também passam pelo contrato. A ANTT orienta que novos radares só entrem nas concessões após levantamento técnico e aceitação do orçamento, e a Resolução 6.079 trata da repartição dos riscos de inadimplência no free flow. Nos testes da agência, a inadimplência média ficou abaixo da estimada. No setor de telecom, há preocupação com o uso por concorrentes de redes dimensionadas para os clientes de quem investiu.

Rodovias no Fórum Infraestrutura 2026

O painel "O futuro das rodovias: concessões, free flow e novas tecnologias" tem Felipe Queiroz, diretor da ANTT, Marco Antonio Giusti, diretor executivo da ABCR, e Marcello Guidotti, CEO da EcoRodovias, com mediação do repórter André Martins.

O Fórum Infraestrutura 2026 acontece em 2 de dezembro, a partir das 8h, no auditório da EXAME, e reúne executivos, gestores públicos, investidores e especialistas.

Os registros de interesse seguem abertos na página do evento, que traz a programação e a lista de palestrantes. Clique aqui e confira as informações!