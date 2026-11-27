Em 1940, a expectativa de vida ao nascer das mulheres brasileiras era de 48,3 anos. Em 2025, chegou a 80,1 anos e ultrapassou pela primeira vez a marca dos 80. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 27.

As mulheres ganharam 0,2 ano em relação a 2024, quando a estimativa era de 79,9 anos. Entre os homens, o avanço foi da mesma magnitude, de 73,3 para 73,5 anos. Com isso, a diferença permaneceu em 6,6 anos. A expectativa de vida feminina supera a masculina em toda a série histórica do instituto.

Brasil ganha 31,4 anos de expectativa de vida Desde 1940

Na média da população, a expectativa de vida ao nascer passou de 76,6 anos em 2024 para 76,9 em 2025, o maior valor da série. Desde 1940, quando o indicador era de 45,5 anos, o avanço foi de 31,4 anos. No mesmo intervalo, o ganho foi de 31,8 anos entre as mulheres e de 30,6 entre os homens.

A série também registra o impacto da pandemia de Covid-19. A média nacional caiu de 76,2 anos em 2019 para 72,8 em 2021. Voltou a superar o patamar pré-pandemia em 2023, quando chegou a 76,4 anos. Segundo o IBGE, o resultado de 2025 dá continuidade à trajetória de alta do indicador.

Mortalidade infantil cai 91,8% em 85 anos

A redução das mortes no primeiro ano de vida ajudou a elevar a média do país. Em 1940, o Brasil registrava 146,6 mortes de crianças menores de um ano a cada mil nascidos vivos. Em 2025, a taxa de mortalidade infantil foi estimada em 12 por mil, uma queda de 91,8%.

No mesmo período, a mortalidade entre crianças de 1 a 4 anos recuou 97,2%. Consideradas todas as mortes antes dos cinco anos, a taxa caiu de 212,1 para 14,2 por mil nascidos vivos.

O IBGE associa os ganhos ao longo da série à redução das mortes por doenças infecciosas, à melhora das condições sanitárias e de saúde pública e a avanços na medicina, como a adoção de antibióticos após a Segunda Guerra Mundial.

Risco de morte entre 20 e 24 anos é maior para homens

Em 2025, na faixa de 20 a 24 anos, a probabilidade de um homem morrer antes de completar 25 anos era 4,1 vezes a de uma mulher da mesma faixa etária. O IBGE relaciona essa diferença ao peso das causas externas de morte, como homicídios, acidentes de trânsito e suicídios, que atingem mais a população masculina.

Expectativa de vida ao nascer no Brasil

Expectativa de vida ao nascer, em anos Ano População total Homens Mulheres 1940 45,5 42,9 48,3 1950 48,0 45,3 50,8 1960 52,5 49,7 55,5 1970 57,6 54,6 60,8 1980 62,5 59,6 65,7 1991 66,9 63,2 70,9 2000 71,1 67,3 75,1 2010 74,4 70,7 78,1 2019 76,2 72,8 79,6 2020 74,8 71,2 78,5 2021 72,8 69,3 76,4 2022 75,4 72,1 78,8 2023 76,4 73,1 79,7 2024 76,6 73,3 79,9 2025 76,9 73,5 80,1