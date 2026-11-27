Repórter
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 16h36.
A expectativa de vida das mulheres no Brasil ultrapassou os 80 anos pela primeira vez em 2025, segundo dados do IBGE. Isso representa um avanço significativo desde 1940, quando a média era de apenas 48,3 anos. O ganho foi de 31,8 anos nas últimas oito décadas, impulsionado por melhorias na saúde pública e medicina.
Em 1940, a expectativa de vida ao nascer das mulheres brasileiras era de 48,3 anos. Em 2025, chegou a 80,1 anos e ultrapassou pela primeira vez a marca dos 80. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 27.
As mulheres ganharam 0,2 ano em relação a 2024, quando a estimativa era de 79,9 anos. Entre os homens, o avanço foi da mesma magnitude, de 73,3 para 73,5 anos. Com isso, a diferença permaneceu em 6,6 anos. A expectativa de vida feminina supera a masculina em toda a série histórica do instituto.
Na média da população, a expectativa de vida ao nascer passou de 76,6 anos em 2024 para 76,9 em 2025, o maior valor da série. Desde 1940, quando o indicador era de 45,5 anos, o avanço foi de 31,4 anos. No mesmo intervalo, o ganho foi de 31,8 anos entre as mulheres e de 30,6 entre os homens.
A série também registra o impacto da pandemia de Covid-19. A média nacional caiu de 76,2 anos em 2019 para 72,8 em 2021. Voltou a superar o patamar pré-pandemia em 2023, quando chegou a 76,4 anos. Segundo o IBGE, o resultado de 2025 dá continuidade à trajetória de alta do indicador.
A redução das mortes no primeiro ano de vida ajudou a elevar a média do país. Em 1940, o Brasil registrava 146,6 mortes de crianças menores de um ano a cada mil nascidos vivos. Em 2025, a taxa de mortalidade infantil foi estimada em 12 por mil, uma queda de 91,8%.
No mesmo período, a mortalidade entre crianças de 1 a 4 anos recuou 97,2%. Consideradas todas as mortes antes dos cinco anos, a taxa caiu de 212,1 para 14,2 por mil nascidos vivos.
O IBGE associa os ganhos ao longo da série à redução das mortes por doenças infecciosas, à melhora das condições sanitárias e de saúde pública e a avanços na medicina, como a adoção de antibióticos após a Segunda Guerra Mundial.
Em 2025, na faixa de 20 a 24 anos, a probabilidade de um homem morrer antes de completar 25 anos era 4,1 vezes a de uma mulher da mesma faixa etária. O IBGE relaciona essa diferença ao peso das causas externas de morte, como homicídios, acidentes de trânsito e suicídios, que atingem mais a população masculina.
|Ano
|População total
|Homens
|Mulheres
|1940
|45,5
|42,9
|48,3
|1950
|48,0
|45,3
|50,8
|1960
|52,5
|49,7
|55,5
|1970
|57,6
|54,6
|60,8
|1980
|62,5
|59,6
|65,7
|1991
|66,9
|63,2
|70,9
|2000
|71,1
|67,3
|75,1
|2010
|74,4
|70,7
|78,1
|2019
|76,2
|72,8
|79,6
|2020
|74,8
|71,2
|78,5
|2021
|72,8
|69,3
|76,4
|2022
|75,4
|72,1
|78,8
|2023
|76,4
|73,1
|79,7
|2024
|76,6
|73,3
|79,9
|2025
|76,9
|73,5
|80,1
Fonte — IBGE.