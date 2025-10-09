Os novos AirPods Pro 3, com recurso de tradução simultânea, começam a ser vendidos no Brasil

Os novos AirPods Pro 3: sistema de cancelamento de ruído avançado (Apple/Divulgação)
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 19h35.
Uma pessoa fala em um idioma. Digamos, alemão. Você escuta em outro, provavelmente em português. Ou então lê na tela do seu iPhone a tradução. Esse é um dos novos recursos dos AirPods Pro 3, que começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 10 de outubro.
A Apple apresentou os novos aparelhos em uma sessão para jornalistas, em São Paulo, do qual a EXAME participou. A tradução ao vivo é um dos destaques da nova família de fones de ouvido. Para usar o recurso é preciso baixar o idioma que a outra pessoa está falando e o idioma para a tradução.
A Apple disponibilizou por enquanto cinco opções de idiomas: português, inglês (nas versões Estados Unidos e Reino Unido), espanhol, alemã e francês. Até o fim do ano, o recurso poderá ser usado também em italiano, japonês, coreano e chinês (simplificado).
Uma vez que os modelos de idioma são baixados, todo o processamento ocorre no iPhone, onde os dados de conversa permanecem privados. O recurso usa áudio computacional e a Apple Intelligence para facilitar essa comunicação em outros idiomas.
Os novos fones trazem também o sistema de cancelamento de ruído mais eficiente até hoje apresentados pela marca. A nova geração é capaz de remover até duas vezes mais ruído do que a anterior e quatro vezes mais ruído do que os AirPods Pro originais.
O recurso é capaz de praticamente anular o som de uma música ambiente, mesmo em volume alto, e transmitir o que está tocando no iPhone do usuário. Com o sistema ativado, a carga dura oito horas. O design atualizado do fone e as novas opções de tamanho das pontas de espuma ajudam a ter uma melhor experiência.
Os AirPods Pro 3 trazem ainda um recurso de monitoramento de frequência cardíaca bastante eficiente, compatível com os resultados observados no Apple Watch.
Os novos smartwatches da Apple também começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 10 de outubro, e trazem novidades. O Ultra 3 tem a mesma caixa de 49 milímetros, mas ganhou ainda mais espaço de tela. Traz GPS de alta precisão, útil para esportes outdoors. A bateria pode durar até 72 horas no modo de baixo consumo.
O Watch SE 3 agora conta com recursos antes disponíveis apenas em modelos premium, como tela sempre ativa e o novo chip S10, que permite carregamento mais rápido e comando com gestos do dedo, além de recursos de saúde como notificações de apneia do sono.
O Series 11 ganhou revestimento em cerâmica na caixa, o que aumenta a resistência em relação ao modelo anterior, além de bateria com maior autonomia e sistema de carregamento rápido.
Uma das principais novidades ainda não está liberada no Brasil. Trata-se a notificação de sinais de hipertensão, graças a um sensor cardíaco óptico no Apple Watch que capta os dados do usuário e avalia como os vasos sanguíneos respondem aos batimentos cardíacos durante um período de 30 dias. O recurso está disponível nos Estados Unidos, mas ainda precisa da aprovação da Anvisa por aqui.
AirPods Pro 3 - R$ 2.699
Apple Watch SE 3 (preto e branco)
Apple Watch Series 11 (cinza, prata, rosa e preto; 42 mm e 46 mm)
Apple Ultra 3 (preto e cinza)