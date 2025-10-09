Os novos AirPods Pro 3, com recurso de tradução simultânea, começam a ser vendidos no Brasil

Uma pessoa fala em um idioma. Digamos, alemão. Você escuta em outro, provavelmente em português. Ou então lê na tela do seu iPhone a tradução. Esse é um dos novos recursos dos AirPods Pro 3, que começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 10 de outubro.

A Apple apresentou os novos aparelhos em uma sessão para jornalistas, em São Paulo, do qual a EXAME participou. A tradução ao vivo é um dos destaques da nova família de fones de ouvido. Para usar o recurso é preciso baixar o idioma que a outra pessoa está falando e o idioma para a tradução.

A Apple disponibilizou por enquanto cinco opções de idiomas: português, inglês (nas versões Estados Unidos e Reino Unido), espanhol, alemã e francês. Até o fim do ano, o recurso poderá ser usado também em italiano, japonês, coreano e chinês (simplificado).

Uma vez que os modelos de idioma são baixados, todo o processamento ocorre no iPhone, onde os dados de conversa permanecem privados. O recurso usa áudio computacional e a Apple Intelligence para facilitar essa comunicação em outros idiomas.

Sistema de cancelamento de ruídos avançado

Os novos fones trazem também o sistema de cancelamento de ruído mais eficiente até hoje apresentados pela marca. A nova geração é capaz de remover até duas vezes mais ruído do que a anterior e quatro vezes mais ruído do que os AirPods Pro originais.

O recurso é capaz de praticamente anular o som de uma música ambiente, mesmo em volume alto, e transmitir o que está tocando no iPhone do usuário. Com o sistema ativado, a carga dura oito horas. O design atualizado do fone e as novas opções de tamanho das pontas de espuma ajudam a ter uma melhor experiência.

Os AirPods Pro 3 trazem ainda um recurso de monitoramento de frequência cardíaca bastante eficiente, compatível com os resultados observados no Apple Watch.

Recursos de saúde nos novos Apple Watches

Os novos smartwatches da Apple também começam a ser vendidos nesta sexta-feira, 10 de outubro, e trazem novidades. O Ultra 3 tem a mesma caixa de 49 milímetros, mas ganhou ainda mais espaço de tela. Traz GPS de alta precisão, útil para esportes outdoors. A bateria pode durar até 72 horas no modo de baixo consumo.

O Watch SE 3 agora conta com recursos antes disponíveis apenas em modelos premium, como tela sempre ativa e o novo chip S10, que permite carregamento mais rápido e comando com gestos do dedo, além de recursos de saúde como notificações de apneia do sono.

O Series 11 ganhou revestimento em cerâmica na caixa, o que aumenta a resistência em relação ao modelo anterior, além de bateria com maior autonomia e sistema de carregamento rápido.

Uma das principais novidades ainda não está liberada no Brasil. Trata-se a notificação de sinais de hipertensão, graças a um sensor cardíaco óptico no Apple Watch que capta os dados do usuário e avalia como os vasos sanguíneos respondem aos batimentos cardíacos durante um período de 30 dias. O recurso está disponível nos Estados Unidos, mas ainda precisa da aprovação da Anvisa por aqui.

Confira os preços

AirPods Pro 3 - R$ 2.699

Apple Watch SE 3 (preto e branco)

40 mm – a partir de R$ 3.299

44 mm – a partir de R$ 3.699

Apple Watch Series 11 (cinza, prata, rosa e preto; 42 mm e 46 mm)

Alumínio – a partir de R$ 5.499

Titânio – a partir de R$ 9.299

Apple Ultra 3 (preto e cinza)