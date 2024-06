O sindicato dos metroviários definiu nesta quarta-feira, 5, que os trabalhadores da categoria não vão entrar em greve na quinta-feira, 6.

A presidente do sindicato, Camila Lisboa, afirmou que a assembleia de hoje vai servir para que os servidores conheçam a proposta do Metrô e decidam se aceitam ou não as condições.

Um indicativo de greve será votado em uma nova reunião caso os trabalhadores entendam que a proposta não é satisfatória.

A decisão de não deliberar sobre uma greve acontece após avanço das negociações com o Metrô em relação à proposta salarial.

Na assembleia que ocorreu em maio, o sindicato adiou uma greve após uma carta do Metrô acatar parte das demandas da categoria.

Negociações entre o sindicato e o Metrô

Os metroviários pedem um aumento salarial acima da inflação, reajuste dos vales refeição e alimentação, recontratação de funcionários demitidos na última greve e a realização de concursos públicos para aumentar o quadro da empresa. O Metrô realizou um aumento 2,77% (inflação medida pelo IPC-Fipe), apontado como insuficiente pelos trabalhadores.

O sindicato afirma que tem buscado diálogo com o Metrô e com o governo Tarcísio de Freitas. Desde da última sinalização de greve, representantes dos servidores e da companhia têm se reunido para discutir as reivindicações.