Greve dos professores do DF: data de início, principais reivindicações e previsão de duração

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF) aprovou nesta terça-feira, 27, uma greve para a próxima segunda-feira, 2. A decisão foi comunicada após assembleia-geral com professores e orientadores educacionais em meio a campanha por reajuste salarial.

A reunião terminou em uma passeata até o Palácio do Buriti, sede do governo local. A categoria pede a reestruturação da carreira, com a ideia de dobrar o vencimento-base dos professores.

A reestruturação da carreira dos professores do DF reduz os padrões salariais de 25 para 15, permite que temporários aproveitem tempo de serviço para progressão e valoriza a progressão horizontal ligada à especialização, mestrado e doutorado.

Com a mudança, um professor com especialização e jornada de 40 horas passa a receber R$ 15.139,30, mais que o dobro da remuneração anterior, de R$ 6.655,25. Para temporários, o salário-base sobe de R$ 6.352,64 para R$ 12.111,44.

O sindicato afirma que aprovou a paralisação com 72 horas de antecedência, em respeito à legislação vigente. Algumas escolas não tiveram aula nesta terça-feira devido à assembleia. A greve é por tempo determinado, mas uma nova assembleia será realizada no dia 5.

Em nota, a entidade afirma que o governador Ibaneis Rocha não apresentou proposta e disse que não tem condições orçamentárias para atender às pautas do magistério público.