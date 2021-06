Governo se prepara para vacinar população novamente em 2022, diz Queiroga

Em depoimento à CPI da Covid, nesta terça-feira, 8, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o governo se prepara para vacinar a população contra a covid-19 novamente em 2022. A pasta ainda não tem um posicionamento oficial sobre a necessidade de reforço anual, mas, segundo ele, “há uma expectativa” de que seja necessária uma aplicação extra no ano que vem.

Queiroga disse que, mesmo sem diretriz específica sobre o assunto até o momento, há contratos em negociação, de olho em 2022. "Muito provavelmente vamos precisar vacinar. Qual é a estratégia? Eu pessoalmente ainda não tenho ela tão clara para mim, mas já autorizamos e já está na iminência de ser firmado com a Moderna 100 milhões [de doses]", contou.

O ministro também disse que, no ano que vem, o Brasil terá autonomia no parque da Fiocruz para produzir vacinas. "E não vai haver esse retardo do IFA", afirmou, em relação aos recentes atrasos no envio de insumos para a produção de imunizantes, vindos da China. "Com outras farmacêuticas nós podemos trabalhar, como o próprio Instituto Butantan", acrescentou.

"O ano que vem será um ano em que a própria indústria farmacêutica vai produzir mais", apontou Queiroga. Perguntado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) sobre o planejamento em relação à vacinação em 2022, ele afirmou que "são 100 milhões de doses da Moderna", que podem ser entregues no último trimestre deste ano, e que o governo tem conversado com a Janssen.

Randolfe perguntou ao ministro especificamente quantas vacinas estarão disponíveis em janeiro de 2022 para o reforço. "Precisamos ainda ter mais dados científicos. Por exemplo, se é só um boost ou se é só uma dose, se vai precisar ser com duas doses", respondeu Queiroga. Segundo ele, ainda "não há uma pacificação tão forte" sobre a necessidade de mais doses.

Vacina anual

“Estamos nos preparando para vacinar a população novamente em 2022”, reforçou Queiroga. Ele não soube dizer, no entanto, se será o mesmo esquema da vacinação contra a gripe, que acontece todos os anos. “Não sabemos ainda”, respondeu, ao ser perguntado novamente sobre o tema pelo senador Reguffe (Podemos-DF).

“A gente tem que se basear em dados científicos. Ainda não há. Mas, como a vacina da gripe, que vacinamos todos os anos, é possível que com a covid seja o mesmo cenário”, observou o ministro, reforçando que “ainda não há uma posição oficial” sobre o tema. “O que estamos tentando agora é vacinar este ano”, afirmou.

Queiroga disse que ainda não há previsão de diretriz do ministério para estabelecer que a vacinação será anual. “Ainda não está definido como diretriz. Há uma expectativa, baseada no que a literatura tem sinalizado. Muito possível que, no ano vindouro, nós tenhamos que vacinar a população de novo, já em outro contexto", explicou.

Em depoimento à CPI, em 27 de maio, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou que será necessária a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a covid-19. Segundo ele, todos os imunizantes deverão ter uma "dose de reforço", para garantir uma proteção maior em relação às novas cepas do vírus.