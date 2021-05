Vacinas precisarão de dose de reforço anual, diz Dimas Covas à CPI

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta quinta-feira, 27, à CPI da Covid, que será necessária a aplicação de uma terceira dose da vacina contra a covid-19. Segundo ele, todos os imunizantes deverão ter uma "dose de reforço", para garantir uma proteção maior em relação às novas cepas do vírus.

“Com relação a uma dose adicional, uma terceira dose — eu não tenho chamado de terceira dose, mas de dose de reforço —, isso será necessário neste momento para todas as vacinas", afirmou Covas. Ele apontou que até a Pfizer estuda uma "dose de reforço". O motivo, segundo ele, não é apenas a duração da imunidade, mas também a existência de novas variantes do vírus.

O diretor do Butantan afirmou que as novas cepas “colocam uma dificuldade maior” para a vacinação. Isso porque, em princípio, a resposta dos anticorpos induzidos pelas vacinas a variantes em circulação, como a da África do Sul e a da Índia, é inferior à da cepa original, explicou.

“Isso é, de fato, uma ameaça às vacinas”, considera Covas. “Uma dose adicional, já com as variantes, está sendo pesquisada, inclusive com o Butantan, que incorpora essa variante chamada P1 nos estudos em andamento”, disse o diretor do instituto. Os estudos da Butanvac já preveem a necessidade da terceira dose.