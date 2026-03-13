Petrobras aumenta preço do diesel em R$ 0,38 por litro a partir deste sábado

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira, 13, que vai aumentar o preço do diesel para as distribuidoras a partir deste sábado, 14. O preço dos demais combustíveis não foi alterado. A última alteração no preço do diesel havia ocorrido em maio de 2025.

Com o reajuste, o preço médio do diesel passará a ser de R$ 3,65 por litro — um aumento de R$ 0,38 por litro.

Segundo a Petrobras, mesmo após o reajuste, o combustível ainda acumula queda real de preços desde o fim de 2022.

“Mesmo após essa atualização, no acumulado desde dezembro de 2022, os preços de diesel A vendidos às distribuidoras registram redução acumulada de R$ 0,84 por litro, o equivalente a uma queda de 29,6%, considerada a inflação do período”, afirmou a estatal em comunicado.

Segundo a empresa, o impacto do reajuste do diesel deve ser mitigado pela redução de impostos e pela subvenção anunciadas nesta quinta-feira, 12, pelo governo federal.

Lula e o diesel

Na quinta-feira, 12, o governo federal anunciou que vai zerar as alíquotas de PIS e Cofins sobre o diesel para conter a alta do combustível provocada pela escalada da guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

A decisão foi apresentada no Palácio do Planalto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Estamos fazendo uma engenharia econômica para evitar que os efeitos da guerra cheguem ao povo brasileiro”, afirmou o presidente.

Participaram do anúncio os ministros Rui Costa (Casa Civil), Wellington César Lima e Silva (Justiça), Fernando Haddad (Fazenda) e Alexandre Silveira (Minas e Energia).