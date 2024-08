Governo Lula é aprovado por 51% e reprovado por 46%, diz AtlasIntel

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem aprovação de 51% e reprovação de 46% dos eleitores, segundo pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quarta-feira, 28.

O levantamento mostra ainda que 3% dos brasileiros não sabem como avaliar o desempenho de Lula à frente da Presidência da República.

Na série histórica, o resultado se mantém em patamar estável, sem variação de aprovação desde maio de 2024, quando a gestão petista viu a aprovação e a desaprovação registrarem empate técnico. A desaprovação teve uma oscilação negativa de um ponto percentual, passando de 47% para 46%.

O melhor resultado de avaliação do governo Lula foi captado em janeiro de 2024, quando a aprovação registrou 52% e a desaprovação esteve em 43%, diferença de nove pontos percentuais.

Avaliação do governo Lula

Aprova o desempenho de Lula: 51%;

Desaprova o desempenho de Lula: 46%;

Não sabe como avaliar: 3%.

Desaprovação entre os evangélicos chega a 73,7%

Nos recortes da população, Lula tem mais aprovação entre as mulheres na comparação com os homens, 54,5% e 46,6%, respectivamente. A avaliação positiva é maior entre quem tem o ensino superior completo, cerca de 60%. Quando é observada a renda dos entrevistados, a aprovação de Lula é maior nos recortes com renda acima de R$ 5.000. Os mais pobres também aprovam o trabalho do petista, mas em percentual menor.

Por religião, Lula tem avaliação negativa apenas entre os evangélicos, que somam 73,7% em desaprovação do governo federal. Católicos, agnósticos ou ateus e outras religiões mais aprovam do que desaprovam o petista.

A soma de algumas porcentagens pode dar um valor diferente de 100% – 99% ou 101% – devido ao arredondamento dos números, sem comprometer a qualidade dos dados.