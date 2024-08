Lula indica Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central

Brasil abre 188.021 vagas em julho e totaliza 1,49 milhão no ano, mais que todos os empregos de 2023

No ano passado foi gerado 1,48 milhão de empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego e consideram apenas postos com carteira assinada