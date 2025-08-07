Governo Lula afirma que próximo passo para acordo de tarifas deve partir de Trump

Depois de várias tentativas para abrir um canal de negociação com os Estados Unidos, para evitar tarifas de até 50% nas exportações brasileiras, o governo Lula espera que o próximo movimento para a retomada do diálogo seja dado pela Casa Branca. A avaliação é que o Brasil já deixou claro que está disposto a conversar apenas sobre comércio, e não sobre a política interna.

Há contatos reservados entre representantes dos governos dos dois países. Junto com empresários dos diferentes setores afetados pelo tarifaço, negociadores brasileiros preparam uma resposta, a ser apresentada no próximo dia 18, aos questionamentos feitos por Washington relacionados a uma série de temas, com o acesso do etanol americano ao Brasil, a corrupção, o uso do Pix e o respeito à propriedade intelectual, com ênfase em medicamentos.

Porém, até agora os EUA não disseram claramente que produtos ou em que áreas pretende negociar com o Brasil. A única certeza é que Trump pressiona pelo fim do processo que corre no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que é considerado inaceitável pelo Palácio do Planalto e o Itamaraty.

Reunião entre Haddad e Bessent deve ocorrer na próxima semana

Uma notícia considerada positiva por interlocutores do governo brasileiro é a conversa que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, terá com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, na próxima quarta-feira.

A reunião, que deverá ser por telefone ou videoconferência, foi acertada, mesmo com o fato de o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ter decretado prisão domiciliar para Bolsonaro.

O governo americano não gostou da medida tomada por Moraes e deixou isso claro, em uma publicação do Departamento de Estado nas redes sociais. O magistrado, que já é alvo de sanções pela Casa Branca, foi acusado de desrespeitar os direitos humanos no Brasil.

Haddad admitiu que pode discutir a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes. O próprio Bessent declarou que Bolsonaro é vítima de uma "caça às bruxas".

Desde 9 de julho, quando foi anunciada a sobretaxa de 50% sobre os produtos brasileiros, alguns contatos de alto nível foram feitos, mas sem nada concreto.

O vice-presidente Geraldo Alckmin conversou algumas vezes com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, e o chanceler Mauro Vieira esteve em Washington com o chefe da diplomacia americana, o secretário de Estado Marco Rubio.

Para o governo brasileiro, é fundamental a participação do representante comercial dos EUA, Jamieson Greer. A razão disso é que, de forma geral, as negociações com os EUA ocorrem sob o comando do chefe do USTR, pelo lado dos americanos.