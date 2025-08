Lula se recusa a ligar para Trump e pretende debater tarifas com Brics: 'Não vou me humilhar'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista à agência Reuters, nesta quarta-feira, 6, que só entrará em contato com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando perceber uma real disposição para o diálogo. Até o momento, Lula declarou que não se submeterá a situações "humilhantes".

Lula expressou a intenção de discutir a questão das tarifas comerciais no âmbito do Brics — bloco de países em desenvolvimento ao qual o Brasil pertence, junto à China, Rússia, Índia, entre outros. No entanto, Lula e Trump nunca mantiveram diálogo.

"Pode ter certeza de uma coisa: o dia que a minha intuição me disser que o Trump está disposto a conversar, eu não terei dúvida de ligar para ele. Mas hoje a minha intuição diz que ele não quer conversar. E eu não vou me humilhar", disse o presidente.

A declaração acontece em meio a uma crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, após as tarifas comerciais unilaterais de Trump contra produtos brasileiros entrar em vigor.

A tarifa, que entrou em vigor nesta quarta-feira, impõe uma sobretaxa de 50% sobre a entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos, a maior já aplicada pelo governo norte-americano.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), cerca de 35,9% das exportações brasileiras para os EUA serão impactadas por essa medida. Entre os produtos afetados estão civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos, além de carne e café.

"O presidente Trump, categoricamente e publicamente, é contra o multilateralismo. Ele prefere o unilateralismo. Prefere negociar país com país, em vez de negociar por meio da OMC [Organização Mundial do Comércio]."

Nesta quarta-feira, o Brasil formalizou uma queixa à OMC, dando início a um processo sobre as tarifas. O governo brasileiro solicitou consultas aos Estados Unidos, uma etapa preliminar antes da abertura de um painel, um mecanismo de julgamento da organização.

Debate com Brics

Países do Brics, como a Índia, também estão sendo alvo das tarifas impostas por Trump. O presidente norte-americano justifica a medida alegando déficits comerciais com essas nações, embora o Brasil, com os EUA, registre um superávit comercial.

"Vou tentar fazer uma discussão com eles [Brics] sobre como é que cada um está dentro da situação, qual é a implicação que tem em cada país, para a gente poder tomar uma decisão", disse Lula.

"É importante lembrar que o Brics tem dez países no G20", disse, referindo-se ao grupo que reúne as 20 maiores economias globais.

Lula condena ataque à soberania

Trump justificou as tarifas alegando, entre outros fatores, o processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, acusado de tentativa de golpe de Estado. Trump chama o processo de "caça às bruxas", embora o processo siga todos os trâmites legais no Brasil.

"Não é uma intromissão pequena, é o presidente da República dos EUA achando que pode ditar regras a um país soberano como o Brasil", criticou Lula.

O presidente brasileiro também afirmou que Trump tenta interferir no Brasil, especialmente em questões relacionadas à regulação das empresas norte-americanas, como as gigantes de tecnologia, as chamadas big techs.

O petista reafirmou que o Brasil, assim como os Estados Unidos, é um país soberano e tem o direito de estabelecer suas próprias regras para as empresas que operam no território nacional.

Lula reiterou que o Brasil não retaliará os Estados Unidos com novas tarifas sobre produtos norte-americanos, apesar das medidas comerciais adotadas por Washington contra as exportações brasileiras.

"Não vou fazer, porque eu não quero ter o mesmo comportamento dele. Quero mostrar que, quando um não quer, dois não brigam. Eu não quero brigar com os EUA", disse Lula.

Com Agência o Globo.