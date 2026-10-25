Governo garante transporte gratuito para indígenas votarem no 2º turno

RESUMO ＋ O governo federal adotou medidas para oferecer transporte gratuito a indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e famílias assentadas no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25. A iniciativa cumpre uma decisão da Justiça Federal do Pará com abrangência nacional. As comunidades devem solicitar o atendimento por uma plataforma do governo, e o transporte poderá ser terrestre ou fluvial, conforme a necessidade e a disponibilidade de recursos.

O governo federal adotou medidas para garantir transporte gratuito a indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e famílias assentadas que enfrentam dificuldades para chegar aos locais de votação no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25.

A iniciativa cumpre uma decisão da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Pará, com abrangência nacional. O plano apresentado pela União foi aprovado pela Justiça Federal e validado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo comunicado divulgado pelo governo no sábado, 24.

O atendimento prevê transporte terrestre ou fluvial, de acordo com as necessidades de cada comunidade e a disponibilidade de recursos. Quando não for possível oferecer o deslocamento diretamente, o governo poderá ressarcir despesas, desde que haja solicitação e autorização prévias, além da comprovação posterior dos gastos.

Como solicitar transporte gratuito para votar?

As comunidades e organizações da sociedade civil que precisam de apoio devem apresentar os pedidos com urgência pelo endereço solicitetransporte.serpro.gov.br.

Segundo o governo, as solicitações devem informar:

Nome da comunidade e município;

Local de origem e local de votação;

Número estimado de eleitores que precisam de transporte;

Datas e trajetos dos deslocamentos;

Necessidade de transporte, combustível, alimentação, descanso ou apoio linguístico.

A ausência de alguma dessas informações não impedirá o início da análise do pedido.

O atendimento será organizado de acordo com as condições de cada território e dependerá da articulação entre os órgãos federais, a Justiça Eleitoral e os municípios.

Quais comunidades terão direito ao atendimento?

O plano contempla populações indígenas, comunidades quilombolas, famílias ribeirinhas, extrativistas e assentados da reforma agrária que enfrentam dificuldades de deslocamento até os locais de votação.

Os pedidos serão distribuídos entre diferentes órgãos federais, conforme o público atendido:

Indígenas: Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), por meio das coordenações regionais, e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs);

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), por meio das coordenações regionais, e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs); Quilombolas e assentados: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra);

Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); Quilombolas: Ministério da Igualdade Racial (MIR) também participará do atendimento;

Ministério da Igualdade Racial (MIR) também participará do atendimento; Ribeirinhos: Ministério da Pesca e Aquicultura, por meio das superintendências federais nos estados.

Outros órgãos federais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), também prestarão apoio logístico às operações.

O governo informou que as medidas buscam assegurar o exercício do direito de voto, especialmente em comunidades rurais e de difícil acesso.

Eleições 2026: onde acompanhar a votação e a apuração?

O segundo turno das eleições de 2026 ocorre neste domingo, 25 de outubro. Os eleitores podem acompanhar a cobertura no hub de eleições da EXAME.

Os resultados estarão disponíveis na página de apuração do segundo turno. A EXAME também terá uma transmissão ao vivo da apuração no YouTube.