Governo garante transporte gratuito para indígenas votarem no 2º turno

Repórter
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 07h36.
O governo federal adotou medidas para oferecer transporte gratuito a indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e famílias assentadas no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25. A iniciativa cumpre uma decisão da Justiça Federal do Pará com abrangência nacional. As comunidades devem solicitar o atendimento por uma plataforma do governo, e o transporte poderá ser terrestre ou fluvial, conforme a necessidade e a disponibilidade de recursos.
O governo federal adotou medidas para garantir transporte gratuito a indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas e famílias assentadas que enfrentam dificuldades para chegar aos locais de votação no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25.
A iniciativa cumpre uma decisão da 5ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Pará, com abrangência nacional. O plano apresentado pela União foi aprovado pela Justiça Federal e validado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), segundo comunicado divulgado pelo governo no sábado, 24.
O atendimento prevê transporte terrestre ou fluvial, de acordo com as necessidades de cada comunidade e a disponibilidade de recursos. Quando não for possível oferecer o deslocamento diretamente, o governo poderá ressarcir despesas, desde que haja solicitação e autorização prévias, além da comprovação posterior dos gastos.
As comunidades e organizações da sociedade civil que precisam de apoio devem apresentar os pedidos com urgência pelo endereço solicitetransporte.serpro.gov.br.
Segundo o governo, as solicitações devem informar:
A ausência de alguma dessas informações não impedirá o início da análise do pedido.
O atendimento será organizado de acordo com as condições de cada território e dependerá da articulação entre os órgãos federais, a Justiça Eleitoral e os municípios.
O plano contempla populações indígenas, comunidades quilombolas, famílias ribeirinhas, extrativistas e assentados da reforma agrária que enfrentam dificuldades de deslocamento até os locais de votação.
Os pedidos serão distribuídos entre diferentes órgãos federais, conforme o público atendido:
Outros órgãos federais, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), também prestarão apoio logístico às operações.
O governo informou que as medidas buscam assegurar o exercício do direito de voto, especialmente em comunidades rurais e de difícil acesso.
O segundo turno das eleições de 2026 ocorre neste domingo, 25 de outubro. Os eleitores podem acompanhar a cobertura no hub de eleições da EXAME.
Os resultados estarão disponíveis na página de apuração do segundo turno. A EXAME também terá uma transmissão ao vivo da apuração no YouTube.
O plano atende comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e famílias assentadas que enfrentam dificuldades de deslocamento até os locais de votação. O atendimento considera as necessidades de cada localidade e a disponibilidade de recursos.
As comunidades e organizações da sociedade civil devem registrar os pedidos na plataforma solicitetransporte.serpro.gov.br, informando a comunidade, o município, o trajeto, o número estimado de eleitores e as necessidades de apoio.
Sim. A decisão da Justiça Federal do Pará que fundamenta o plano tem abrangência nacional. O atendimento depende da análise das solicitações, das necessidades locais e da disponibilidade de recursos.
Sim. Quando não for possível disponibilizar transporte diretamente, o plano prevê a possibilidade de ressarcimento de despesas, desde que haja solicitação e autorização prévias do poder público e posterior comprovação.
Sim. O plano prevê transporte terrestre ou fluvial, conforme as necessidades de cada comunidade.