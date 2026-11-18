A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 18, um projeto de lei que aumenta as penas para motoristas que causarem mortes ou lesões graves no trânsito sob efeito de álcool ou drogas.

Pelo texto, a pena para homicídio culposo nesses casos passa de cinco a oito anos para seis a dez anos de reclusão.

Já para lesão corporal grave ou gravíssima, a punição aumenta de dois a cinco anos para três a seis anos de prisão.

Segundo o Registro Nacional de Sinistros e Estatísticas de Trânsito, o Brasil registra mais de 200 mil internações por acidentes de trânsito, com 80 mil pessoas feridas.

A proposta, identificada como PL 4.668/2020, é de autoria do senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) e teve como relatora a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).

O projeto original também previa a possibilidade de prisão preventiva para motoristas envolvidos em homicídios ou lesões corporais graves sob efeito de álcool ou outras drogas.

A relatora, no entanto, retirou esse trecho. Segundo Dorinha, não seria adequado aplicar a medida a crimes culposos, quando não há intenção de matar.

“Essa hipótese não existe em nosso direito processual penal. A medida cautelar, por sua resposta rígida, demanda dolo [quando há intenção de cometer o crime]”, disse.

O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados, sem precisar passar pelo plenário do Senado, a menos que seja apresentado recurso contra essa decisão da comissão.