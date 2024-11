Governo decide que não vai colocar grades no Palácio do Planalto

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu que não vai voltar a cercar o Palácio do Planalto com grades mesmo após a explosão da noite de quarta-feira, 13, na Praça dos Três Poderes.

As grades foram retiradas em maio de 2023 por ordem de Lula. Os equipamentos ficaram no local por cerca de dez anos.

As grades metálicas foram colocadas em torno do Palácio do Planalto, da sede do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Praça dos Três Poderes em 2013, durante protestos contra o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). A alegação era de necessidade de reforço da segurança.

O governo tenta manter um ar de normalidade após as explosões de quarta-feira. Lula não alterou as agendas e dedicou a manhã a entregar cartas credenciais a embaixadores. Ele chegou ao Planalto às 9h20. À tarde, o presidente embarca para o Rio para participar do G20.