Governo de SP confirma volta às aulas de forma opcional para 7 de outubro

O governo de São Paulo confirmou o retorno às aulas presenciais para a próxima quarta-feira, 7 de outubro. Neste primeiro momento, apenas alunos do Ensino Médio e de Educação de Jovens e Adultos estão autorizados a retomar as atividades. O retorno é opcional, tanto para as escolas, quanto para os estudantes. A medida vale para redes estadual, municipal e privada.

De acordo com o governador João Doria (PSDB), as prefeituras têm autonomia para seguir ou não a diretriz estadual. A prefeitura da capital, por exemplo, decidiu voltar apenas no dia 3 de novembro. Neste dia 7 de outubro vai retomar apenas atividades extracurriculares, como reforço escolar e aulas de idiomas.

“O governo decidiu iniciar com esses jovens porque são os ciclos que podem ser mais afetados pela evasão escolar. A volta está condicionada a autorização dos prefeitos. Elas têm autonomia se vão acompanhar o cronograma estadual ou não”, disse Doria em entrevista costela nesta segunda-feira, 5.

Entre os protocolos de segurança que as instituições precisam adotar está o distanciamento de 1,5 metro e uso de máscara obrigatório. A medição de temperatura na entrada é apenas recomendado. O secretário da Educação, Rossieli Soares, disse que o ideal é que a família afira a temperatura antes do aluno sair de casa. Se for superior a 37,5º C, o estudante não deve ir.

A previsão do secretário é de que 400 escolas estaduais voltem com as atividades. Segundo ele, mesmo que as aulas voltem somente neste segundo semestre, o calendário escolar vai ser mantido, com término no dia 30 de dezembro.

Capital de SP

Na cidade de São Paulo, a retomada vai ocorrer de forma gradual apenas com as atividades extracurriculares. A decisão vale para toda a rede municipal, estadual e privada.

Nesta primeira fase, está permitida ainda a volta de apenas 20% dos alunos das redes pública e privada do ensino básico. Os alunos do ensino superior também ficam liberados para reiniciar as aulas regulares. Na próxima etapa, prevista para ocorrer a partir de 3 de novembro, será liberada a volta de aulas regulares.

Matrícula para ano letivo de 2021

O governo de São Paulo decidiu antecipar a matrícula para o ano letivo de 2021. Elas vão ficar abertas a partir desta terça-feira, 6. Para alunos que já fazem parte da rede pública estadual, a matrícula vai até o dia 16 de outubro. Para quem vai entrar no sistema público ela pode ser feita até o dia 30 de outubro.