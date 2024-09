Governo de SP aprova construção de metrô próximo ao Parque Ibirapuera

O Governo de São Paulo aprovou um projeto de Parceria Público-Privada (PPP) para a construção da Linha 16-Violeta do metrô. O anúncio foi feito após uma reunião do Conselho do Programa de Parcerias e Investimentos (PPI-SP) nesta terça-feira, 24, no Palácio dos Bandeirantes. Conhecida como "Linha dos Parques", a nova linha terá estações próximas aos parques do Ibirapuera, Aclimação e Independência.

A nova linha conectará a Estação Oscar Freire, na zona oeste, à Estação Abel Ferreira, na zona leste da capital, e deve atender 600 mil passageiros diariamente, ou 226,8 milhões por ano. O projeto prevê um investimento de R$ 24 bilhões, com um contrato de concessão de 30 anos: oito anos para a construção e 22 para a operação.

O governador Tarcísio de Freitas explica que esse projeto integra o programa SP nos Trilhos, que visa aumentar a oferta de transporte por trens e metrô em todo o estado. “Com a qualificação da Linha 16-Violeta, avançamos na expansão da rede metroviária, alcançando a zona leste e oferecendo uma alternativa eficiente de transporte público”, coloca.

A próxima etapa será o chamamento público para interessados em realizar o estudo de viabilidade. Posteriormente, ocorrerá a escolha da melhor proposta, preparação da modelagem, realização de audiências públicas, publicação do edital e a realização do leilão. As informações estarão disponíveis futuramente no site da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI).

Linha 16-Violeta: projeto e integrações

A primeira fase da Linha 16-Violeta terá 16 estações, conectando a região de Aricanduva (zona leste) à Oscar Freire (zona oeste) em um percurso de 30 minutos, reduzindo o trajeto atual em 60 minutos. O projeto também prevê uma segunda fase, estendendo a linha até Cidade Tiradentes.

A Linha 16-Violeta terá sete integrações: com a Linha 1-Azul (Ana Rosa), Linha 2-Verde (Ana Rosa e Anália Franco), Linha 4-Amarela (Oscar Freire), Linha 6-Laranja e Linha 10-Turquesa (São Carlos), além da futura Linha 19-Celeste (Jardim Paulista). Além disso, a linha terá conexão com três terminais de ônibus.