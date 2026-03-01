Mortes por chuvas em Minas Gerais chegam a 72; uma pessoa segue desaparecida

As chuvas que atingiram a Zona da Mata de Minas Gerais ao longo da semana deixaram ao menos 72 mortos, segundo atualização divulgada neste domingo, 1, pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

O número inclui dois corpos localizados em Juiz de Fora e uma vítima encontrada em Ubá.

Em Ubá, um civil localizou o corpo de uma das vítimas neste sábado e acionou as autoridades. A pessoa estava a cerca de seis quilômetros do ponto onde havia sido vista pela última vez. Com isso, apenas uma pessoa permanece desaparecida na região.

No sábado, os bombeiros já haviam informado a localização de um adulto e de uma criança de 9 anos em Juiz de Fora, considerados os últimos desaparecidos no município.

Do total de óbitos confirmados, 65 ocorreram em Juiz de Fora e sete em Ubá. O Corpo de Bombeiros contabiliza 61 mortes, pois considera apenas os corpos localizados em áreas atingidas por deslizamentos.

As demais vítimas são registradas pela Polícia Civil, a partir dos atendimentos e perícias do Instituto Médico-Legal. A diferença ocorre em casos de pessoas que morreram após o resgate ou cujos corpos não foram encontrados nos escombros.

Além das mortes, Ubá registra duas pessoas desaparecidas, 25 desabrigados e 396 desalojados. Em Juiz de Fora, município mais atingido pelas chuvas, há cerca de 700 desabrigados e mais de 3.500 desalojados, segundo os dados mais recentes das autoridades locais.

Governo libera recursos e reconhece calamidade

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional liberou, em caráter emergencial, R$ 11,3 milhões para Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa.

O ministro Waldez Góes esteve nas áreas afetadas e afirmou que os recursos serão usados para o restabelecimento de serviços essenciais, mobilidade e limpeza urbana.

A Defesa Civil Nacional reconheceu estado de calamidade pública nos três municípios e decretou situação de emergência em Divinésia e Senador Firmino.

*Com informações do O Globo