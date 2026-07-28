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Genial/Quaest: Raquel Lyra tem 43% e João Campos, 37%, no 1º turno em Pernambuco

Apesar do prefeito aparecer numericamente atrás de Lyra, 47% dos entrevistados preferem que o próximo governador seja aliado de Lula, que declarou apoio a Campos

Pernambuco: 68% dos pernambucanos aprovam o trabalho da gestão de Lyra (Esfera Brasil/Prefeitura de Recife/montagem Exame/Divulgação)

Pernambuco: 68% dos pernambucanos aprovam o trabalho da gestão de Lyra (Esfera Brasil/Prefeitura de Recife/montagem Exame/Divulgação)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 28 de julho de 2026 às 07h00.

A governadora Raquel Lyra (PSD) lidera numericamente a corrida eleitoral pelo Palácio Campo das Princesas, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 28. Em um cenário de primeiro turno no levantamento, Lyra registra 43% das intenções de voto.

Seu principal adversário, o ex-prefeito de Recife, João Campos (PSB), aparece em segundo lugar com 37%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os pré-candidatos estão no limite do empate técnico.

Entre os demais nomes testados e apresentados aos eleitores, Camila Falcão (UP), Ivan Moraes (PSOL) e Renan Hallais (Missão) registram 1% cada. A parcela da população que ainda se declara indecisa representa 11%, e aqueles que afirmam votar em branco ou nulo somam 6% do eleitorado.

Segundo turno

Em uma simulação de confronto direto no segundo turno, Raquel Lyra avança sua base e atinge 45% das intenções de voto. João Campos também registra 39%. Neste recorte, 8% dos eleitores se dizem indecisos, mesma porcentagem do grupo que declara intenção de anular o voto, votar em branco ou abster-se.

Dentro da margem de erro do estudo, os dois pré-candidatos estão novamente no limite da margem de erro.

Na série história dos segundos turnos simulados pela pesquisa, Lyra e Campos trocaram de lugar. Enquanto a governadora foi de 38% em abril para 45% em julho, o prefeito saiu de 46% para 39%.

Avaliação do executivo e rejeição

O desempenho eleitoral de Lyra encontra forte sustentação na métrica de percepção de seu mandato. Os dados indicam que 68% dos pernambucanos aprovam o trabalho da atual gestão estadual. Em contrapartida, 23% desaprovam a administração e 9% não souberam ou preferiram não opinar.

No índice de rejeição, que consolida a resistência absoluta do eleitorado, ambos os líderes apresentam barreiras estatisticamente idênticas. A governadora possui 35% de rejeição, contra 34% declarados a João Campos, estabelecendo tetos de crescimento similares para o pleito.

Apesar do ex-prefeito aparecer numericamente atrás de Lyra nos cenários de primeiro e segundo turno, a pesquisa também revelou que 47% dos entrevistados preferem que o próximo governador seja aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que declarou apoio a Campos.

A pesquisa Quaest entrevistou 900 eleitores entre 22 e 26 de julho, por meio de entrevistas domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo PE-09649/2026.

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