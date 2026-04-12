Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Gilmar Mendes diz que Jorge Messias 'está à altura' do STF

Ministro do STF elogia currículo do AGU enquanto sabatina no Senado, marcada para 29 de abril, avança com cenário considerado favorável

Mendes: segundo o ministro, o currículo de Messias é “qualificado” e marcado por “vasta experiência na administração pública e sólida formação acadêmica” (Adriano Machado/Reuters)

Mendes: segundo o ministro, o currículo de Messias é “qualificado” e marcado por “vasta experiência na administração pública e sólida formação acadêmica” (Adriano Machado/Reuters)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 12 de abril de 2026 às 15h44.

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, saiu em defesa da indicação de Jorge Messias para a Corte. Em publicação neste domingo, ele afirmou que o atual advogado-geral da União reúne as “credenciais” necessárias para ocupar uma cadeira no STF, apesar de críticas que classificou como “vazias”.

Segundo Mendes, o currículo de Messias é “qualificado” e marcado por “vasta experiência na administração pública e sólida formação acadêmica”. Para o ministro, a trajetória do AGU é associada a funções de alta responsabilidade e atuação técnica, com respeito à separação entre os Poderes.

Ele citou o papel do órgão na defesa da soberania nacional e no enfrentamento do chamado “tarifaço” sobre produtos brasileiros, além da atuação no STF em temas como responsabilização de plataformas digitais.

Na mesma manifestação, Mendes reforçou o apoio político ao nome indicado.

“Jorge Messias está à altura do cargo e reúne condições para exercer a magistratura com equilíbrio, responsabilidade e elevado senso institucional”, afirmou.

Ele ainda acrescentou que o Senado terá a responsabilidade de avaliar os atributos do indicado.

O posicionamento ocorre em um momento decisivo da tramitação. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva formalizou recentemente a indicação ao Senado, após meses de espera.

Ambiente no Senado é favorável, mas ainda há teste político

A avaliação no Senado é de que o cenário para aprovação de Messias evoluiu desde o fim de 2025. O relator da indicação, Weverton Rocha (PDT), afirmou que o ambiente hoje é “totalmente favorável”, após uma rodada de articulações políticas e reuniões com parlamentares.

O parecer do relator deve ser apresentado em 15 de abril, etapa que abre formalmente a análise na Comissão de Constituição e Justiça. A expectativa é de recomendação pela aprovação, com base em critérios como notório saber jurídico e reputação ilibada.

Nos bastidores, a indicação chegou a gerar ruído entre o governo e o Senado, especialmente pela preferência inicial de Alcolumbre por Rodrigo Pacheco (PSB). A avaliação atual é que o impasse foi reduzido após intensificação da articulação política, com atuação de lideranças governistas.

A sabatina seguirá o rito tradicional: primeiro, análise e votação na CCJ, composta por 27 senadores. Em seguida, o nome precisa alcançar ao menos 41 votos no plenário, em votação secreta. Caso aprovado, Messias poderá permanecer no STF até completar 75 anos, dentro da regra de aposentadoria compulsória.

Acompanhe tudo sobre:Gilmar MendesJorge MessiasSupremo Tribunal Federal (STF)

Mais de Brasil

Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente nas eleições 2026?

Datafolha: 59% defendem domiciliar a Bolsonaro e 37% querem volta à Papudinha

De cooperação com EUA a discurso: Lula mira na segurança de olho na eleição

Terras-raras entram na disputa eleitoral e expõem embate sobre EUA

Mais na Exame

Mundo

Resultado na Hungria: aliado de Bolsonaro começa atrás na apuração

Marketing

Ado(r)lescência: um estudo que convida o marketing a reaprender a escutar

Pop

Coachella: Justin Bieber faz show nostálgico e Luísa Sonza estreia no festival

Brasil

Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está na frente nas eleições 2026?