Pesquisa Gerp: Lula tem 37% e Flávio Bolsonaro, 34%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 37% das intenções de voto no cenário de primeiro turno e o senador Flávio Bolsonaro alcança 34%, segundo pesquisa do Instituto Gerp divulgada nesta quarta-feira, 24.

Como a margem de erro do levantamento é de 2,19 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos aparecem em situação de empate técnico.

Na sequência, Ronaldo Caiado (PSD) tem 4%, Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo), ambos estão com 3%. Joaquim Barbosa (DC), Cabo Daciolo (Mobiliza) , Augusto Cury (Avante) e Samara Martins (UP) registram 1% cada.

Os eleitores que afirmam não saber em quem votar somam 11%, enquanto 6% declaram voto em nenhum dos candidatos apresentados.

No cenário de voto espontâneo, quando os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Lula registra 31% das citações, contra 29% de Flávio Bolsonaro.

O índice de eleitores que ainda não definiram espontaneamente um nome também é de 31%, mesmo percentual registrado por Lula.

Ronaldo Caiado aparece com 3%, enquanto Renan Santos e Romeu Zema registram 2% cada. Joaquim Barbosa alcança 1%.

Lula domina Nordeste e Flávio avança entre homens e evangélicos

O recorte por grupos mostra diferenças importantes nas bases dos dois principais nomes. Lula alcança 50% no Nordeste, 43% no Norte e 45% entre eleitores com 60 anos ou mais.

Flávio Bolsonaro tem seus melhores desempenhos entre homens, com 41%, no Sul, com 45%, e entre evangélicos, segmento em que chega a 45%, contra 25% de Lula.

Entre os eleitores com renda de 10 a 20 salários mínimos, Flávio registra 48%. Já Lula tem 40% entre quem recebe até um salário mínimo e também entre aqueles com renda de um a dois salários mínimos.

Outro destaque do levantamento é Ronaldo Caiado no Centro-Oeste. O governador de Goiás alcança 26% na região, acima de seu resultado nacional de 4%.

Voto definido chega a 76% dos eleitores

A pesquisa também mediu o grau de convicção do eleitorado. Segundo o Gerp, 76% dos entrevistados dizem que o voto para presidente já está totalmente definido, enquanto 23% afirmam que ainda podem mudar de escolha.

Entre os eleitores de Flávio, 83% dizem estar totalmente decididos. Entre os apoiadores de Lula, o percentual é de 80%.

Lula lidera em economia e pobreza; Flávio aparece à frente em segurança e corrupção

A pesquisa também perguntou qual candidato é visto como mais preparado para lidar com cinco áreas. Nesse recorte, Lula aparece à frente em três temas: economia, combate à pobreza e identificação com o eleitor.

Em economia, Lula é citado por 33% dos entrevistados, contra 28% de Flávio Bolsonaro. A vantagem do presidente é maior no tema dos mais pobres, em que registra 43%, ante 26% do senador.

Lula também lidera no atributo “entende você”, com 37% das menções, contra 29% de Flávio.

Flávio, por sua vez, aparece numericamente à frente em segurança pública, com 33%, contra 28% de Lula. No tema corrupção, o senador registra 30%, ante 28% do presidente.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre os dias 15 e 20 de junho de 2026. A margem de erro é de 2,19 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-09657/2026.