Sábado caótico em aeroportos pelo Brasil: MG, RJ e SP têm atrasos

RESUMO ＋ Problemas em aeroportos causaram cancelamentos e atrasos neste sábado, 26: o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, retomou gradualmente as operações após reparos na pista, enquanto a neblina em São Paulo afetou voos no Aeroporto Santos Dumont, no Rio. A concessionária BH Airport liberou a pista de Confins às 15h08 e orientou passageiros a consultar as companhias aéreas.

O sábado, 26, foi marcado por problemas em aeroportos de diferentes regiões do país. Em Minas Gerais, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, retomou gradualmente as operações após a interdição da pista para uma intervenção corretiva. No Rio de Janeiro, os voos no Aeroporto Santos Dumont foram afetados pela neblina em São Paulo.

As informações foram divulgadas pela concessionária mineira e pelas companhias aéreas envolvidas nos episódios.

Em Confins, a pista foi liberada às 15h08, após a conclusão dos trabalhos realizados pela BH Airport, concessionária responsável pelo terminal. A interrupção provocou cancelamentos e atrasos, com reflexos na programação dos voos ao longo do dia.

A BH Airport informou que a suspensão foi necessária para a realização de reparos na pista. A concessionária orientou os passageiros a consultar diretamente as companhias aéreas para acompanhar a situação dos voos e eventuais mudanças nos horários.

Neblina em SP, atraso no RJ

No Rio de Janeiro, a neblina registrada em São Paulo afetou a operação do Aeroporto Santos Dumont, com reflexos nos voos que ligam as duas cidades. As condições meteorológicas provocaram alterações na programação, com atrasos e impactos na circulação de passageiros.

Segundo relatos de passageiros, voos da LATAM e da GOL foram afetados. Todos tinham São Paulo como origem ou destino. Em um dos casos, o avião que saiu da capital fluminense chegou a São Paulo e precisou retornar ao Rio, após dificuldades para pousar nos aeroportos paulistas.

*Com informações da CBN Rio de Janeiro