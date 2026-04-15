Genial/Quaest: Flávio tem 42% e Lula, 40%, no 2º turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 42% das intenções de voto em um cenário de segundo turno contra 40% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo dados da pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 15.

É a primeira vez na série do instituto em que Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula em um cenário de segundo turno, ainda que os dois estejam empatados dentro da margem de erro.

No levantamento anterior, realizado em março, havia empate em 41% para ambos. Desde agosto de 2025, Flávio Bolsonaro avançou de 32% para 42%, enquanto Lula recuou de 48% para 40%. O movimento mostra aproximação gradual ao longo das rodadas mais recentes da pesquisa.

Brancos, nulos ou eleitores que dizem não votar somam 16%, enquanto 2% se declaram indecisos.

Voto por posicionamento político

No recorte por posicionamento ideológico, Lula concentra vantagem entre eleitores alinhados à esquerda. Entre os lulistas, o petista tem 98% das intenções de voto, contra 0% de Flávio Bolsonaro. Com os eleitores de esquerda não lulista, Lula marca 85%, enquanto Flávio Bolsonaro soma 6%.

Entre os independentes, os percentuais são mais distribuídos: Lula tem 26% e Flávio Bolsonaro, 33%, com 36% declarando voto branco, nulo ou abstenção.

Já entre eleitores de direita, Flávio Bolsonaro concentra os maiores índices. Na direita não bolsonarista, o senador registra 90%, contra 2% de Lula. Entre bolsonaristas, o percentual chega a 95%, enquanto Lula marca 4%.

Cenários com outros pré-candidatos mantêm vantagem de Lula

Nos demais cenários testados pela Genial/Quaest, Lula aparece à frente de todos os adversários.

Contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), o presidente registra 43%, ante 36% do pré-candidato, com 17% de brancos e nulos e 4% de indecisos.

Em um confronto com o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), Lula tem 43%, enquanto o adversário soma 35%. Brancos e nulos chegam a 18%, e indecisos, a 4%.

Já contra Renan Santos (Missão), Lula marca 44%, frente a 24% do pré-candidato. Nesse cenário, 27% declaram voto branco ou nulo, e 5% se dizem indecisos.

Em um cenário alternativo, Lula aparece com 44% contra 23% de Augusto Cury, com 28% de brancos e nulos e 5% de indecisos.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores, entre os dias 9 e 13 de abril, por meio de entrevista presencial domiciliar. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE sob o protocolo BR-09285/2026.