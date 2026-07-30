Genial/Quaest: Ciro tem 43% e Elmano, 33%, no 1º turno no Ceará

O ex-deputado federal Ciro Gomes (PSDB) lidera a corrida pelo governo do Ceará, segundo o levantamento Genial/Quaest divulgado nesta quinta-feira, 30

No cenário estimulado de primeiro turno, Ciro aparece com 43% das intenções de voto. Dez pontos percentuais atrás aparece o governador Elmano de Freitas (PT), com 33% da preferência do estado.

Entre os demais nomes testados na mesma rodada, Eduardo Girão (Novo) registra 3%, enquanto Jarir Pereira (PSOL) pontua com 1% das intenções de voto.

Os candidatos Hugo Leonardo (Missão), Serley Leal (UP) e Zé Batista (PSTU) não pontuaram. Ao todo, 13% dos entrevistados se consideram indecisos, enquanto eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 7%.

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Segundo turno

Em uma simulação direta de segundo turno entre os dois candidatos mais bem posicionados ao executivo estadual, a vantagem nominal do candidato tucano se amplia.

O levantamento indica que Ciro Gomes alcança 48% das intenções de voto no confronto bipartidário. Por outro lado, Elmano de Freitas pontua com 35% da preferência do eleitorado.

Neste cenário provável de embate definitivo, o grupo de eleitores indecisos recua para 10%. Já a parcela que indica intenção de anular, votar em branco ou abster-se da decisão no segundo turno mantém a estabilidade da simulação inicial e representa 7% da amostra eleitoral cearense.

Apesar da vantagem, o nível de decisão dos eleitores de Ciro é de 56%, menor do que o de Elmano (65%), indicando uma flexibilidade nestes números até as eleições.

Avaliação do executivo e rejeição

A pesquisa também mediu o grau de percepção dos eleitores sobre o atual mandato institucional. A gestão estadual de Elmano de Freitas é aprovada por 52% dos entrevistados, contra 33% que desaprovam o trabalho realizado. Cerca de 15% dos eleitores consultados não souberam ou não quiseram avaliar o governo.

Na questão qualitativa, 37% dos respondentes avaliam a gestão como positiva, outros 34% como regular e 23% como negativa.

No indicador de rejeição, que mede em qual nome o eleitor não votaria sob nenhuma hipótese, Elmano possui 39% de rejeição, contra 32% registrados por Ciro. Os demais pré-candidatos, apesar da rejeição baixa, são desconhecidos para o eleitorado.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.002 eleitores entre 24 e 28 de julho, por meio de coleta domiciliar com entrevistas face a face. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob os protocolos CE-09277/2026 e BR-03238/2026.