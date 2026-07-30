Genial/Quaest: Cid tem 23% e Capitão Wagner 16% para o Senado no Ceará

O ex-governador Cid Gomes (PSB) e o Capitão Wagner (União) lideram a corrida pelas duas vagas ao Senado pelo Ceará, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30.

No primeiro cenário estimulado, o ex-governador desponta com 23% das intenções de voto, seguido pelo candidato do União Brasil, que marca 16%. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, portanto, não há empate técnico.

Entre os demais nomes testados no primeiro cenário, Luizianne Lins (Rede) registra 9% e Eunício Oliveira (MDB) alcança 8%. Na sequência, aparecem Pastor Alcides Fernandes (PL) com 3% e Domingos Filho (PSD) com 2%.

Anna Karina (PSOL) e Chiquinho Feitosa (Republicanos) pontuam com 1% cada, enquanto brancos e nulos somam 17% e os indecisos chegam a 20%.

Nos cenários alternativos, o desempenho dos dois primeiros colocados não oscila significativamente, e nenhum outro candidato se aproxima o suficiente para disputar com eles as cadeiras.

O nível de indefinição para a eleição legislativa, contudo, permanece alto entre os eleitores cearenses. Segundo a pesquisa, 57% admitem que a escolha pode mudar até o dia do pleito. Em contrapartida, 42% dos entrevistados já consideram o seu voto definitivo para o Senado.

Rejeição

Na análise do potencial de voto, o Capitão Wagner lidera a rejeição, com 40% dos entrevistados afirmando que não votariam nele.

Cid Gomes e Eunício Oliveira dividem a segunda posição nesse quesito estatístico, registrando 36% de resistência cada, seguidos por Luizianne, que marca 33%.

A pesquisa Quaest entrevistou 1.002 eleitores entre 24 e 28 de julho, por meio de coleta domiciliar com entrevistas face a face. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob os protocolos CE-09277/2026 e BR-03238/2026.